Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Защита обжалует решение Ленинского районного суда Владивостока, который по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество экс-мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Бондаренко.
В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
В пятницу суд по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
"Всегда (обжалую – ред.)", - сказал Бондаренко, отвечая на вопрос агентства, планируется ли обжаловать решение суда, вынесенное в пятницу.
Адвокат также добавил, что уже подана жалоба на решение суда по первому иску Генпрокуратуры.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.