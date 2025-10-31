Защита экс-мэра Владивостока обжалует решение суда

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Защита обжалует решение Ленинского районного суда Владивостока, который по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество экс-мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Бондаренко.

В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.

В пятницу суд по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.

"Всегда (обжалую – ред.)", - сказал Бондаренко, отвечая на вопрос агентства, планируется ли обжаловать решение суда, вынесенное в пятницу.

Адвокат также добавил, что уже подана жалоба на решение суда по первому иску Генпрокуратуры.