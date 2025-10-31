https://ria.ru/20251031/sud-2052090951.html
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 31.10.2025
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий
Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко предъявили обвинение в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ростов-на-дону
россия
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий
Логвиненко предъявили обвинения в превышении полномочий