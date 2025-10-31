Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий
14:29 31.10.2025
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвинили в превышении полномочий
происшествия, ростов-на-дону, россия, алексей логвиненко, ростовский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Алексей Логвиненко, Ростовский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА НовостиАлексей Логвиненко
© РИА Новости / Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА Новости
Алексей Логвиненко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости. Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко предъявили обвинение в превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал его арест. Защита обжаловала данное решение, которое рассматривается в Ростовском областном суде в пятницу.
"От следователя поступил ответ о том, что 30.10.2025 Логвиненко было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ", - сказал судья.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ.
В отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияАлексей ЛогвиненкоРостовский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
