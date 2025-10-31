Суд изъял имущество у экс-мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество экс-мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.