Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор - РИА Новости, 31.10.2025
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор
Мировой судья судебного участка №304 столичного района Восточное Измайлово приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки, сцепившейся с... РИА Новости, 31.10.2025
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор
Суд приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №304 столичного района Восточное Измайлово приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки, сцепившейся с его амфстаффом, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что он признан виновным по статье 167 УК РФ
(Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
"Пичугин Михаил Денисович признан виновным... ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", - сказали в суде.
Также суд обязал его выплатить компенсацию владелице погибшей собаки.
По данным суда, Пичугин выгуливал американского стаффордширского терьера и стал свидетелем конфликта своей собаки с эрдельтерьером. Он "подошел к дерущимися домашним животным и, не предпринимая никаких мер для того, чтобы разнять, достал предмет, похожий на нож, и нанес чужой собаке удар, вследствие чего животное погибло".