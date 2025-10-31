Рейтинг@Mail.ru
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 31.10.2025 (обновлено: 12:11 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sud-2052050145.html
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор - РИА Новости, 31.10.2025
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор
Мировой судья судебного участка №304 столичного района Восточное Измайлово приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки, сцепившейся с... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:55:00+03:00
2025-10-31T12:11:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052053579_0:20:265:169_1920x0_80_0_0_3b8683947fcb60911928987e6afe9384.jpg
https://ria.ru/20251023/tver-2050067587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052053579_0:13:265:212_1920x0_80_0_0_f2c47065614273aa51f7e5caa2eb96a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор

Суд приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramОглашение приговора фигуранту по делу об убийстве собаки в Москве
Оглашение приговора фигуранту по делу об убийстве собаки в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Оглашение приговора фигуранту по делу об убийстве собаки в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №304 столичного района Восточное Измайлово приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки, сцепившейся с его амфстаффом, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что он признан виновным по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
"Пичугин Михаил Денисович признан виновным... ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов", - сказали в суде.
Также суд обязал его выплатить компенсацию владелице погибшей собаки.
По данным суда, Пичугин выгуливал американского стаффордширского терьера и стал свидетелем конфликта своей собаки с эрдельтерьером. Он "подошел к дерущимися домашним животным и, не предпринимая никаких мер для того, чтобы разнять, достал предмет, похожий на нож, и нанес чужой собаке удар, вследствие чего животное погибло".
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
23 октября, 13:22
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала