Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №304 столичного района Восточное Измайлово приговорил москвича к 200 часам обязательных работ за убийство собаки, сцепившейся с его амфстаффом, сообщили РИА Новости в суде.

По данным суда, Пичугин выгуливал американского стаффордширского терьера и стал свидетелем конфликта своей собаки с эрдельтерьером. Он "подошел к дерущимися домашним животным и, не предпринимая никаких мер для того, чтобы разнять, достал предмет, похожий на нож, и нанес чужой собаке удар, вследствие чего животное погибло".