Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
11:39 31.10.2025
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
Мосгорсуд 6 ноября огласит приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:39:00+03:00
2025-10-31T11:39:00+03:00
происшествия
москва
ростовская область
московский городской суд
гибдд мвд рф
москва
ростовская область
2025
Новости
происшествия, москва, ростовская область, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября

Мосгорсуд 6 ноября огласит приговор фигурантам дела об убийстве байкера

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 6 ноября огласит приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Оглашение приговора назначено на 6 ноября", - рассказали в пресс-службе.
Ранее суд уже удалялся в совещательную комнату для вынесения приговора, однако позднее решил вернуться к стадии судебного следствия, чтобы дополнительно опросить некоторых свидетелей из-за открывшихся новых обстоятельств.
До этого обвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить основного фигуранта Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, остальных фигурантов - к срокам от 9,5 до 16 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
ПроисшествияМоскваРостовская областьМосковский городской судГИБДД МВД РФ
 
 
