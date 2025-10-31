https://ria.ru/20251031/sud-2052046401.html
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября - РИА Новости, 31.10.2025
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
Мосгорсуд 6 ноября огласит приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 6 ноября огласит приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Оглашение приговора назначено на 6 ноября", - рассказали в пресс-службе.
Ранее суд уже удалялся в совещательную комнату для вынесения приговора, однако позднее решил вернуться к стадии судебного следствия, чтобы дополнительно опросить некоторых свидетелей из-за открывшихся новых обстоятельств.
До этого обвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить основного фигуранта Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, остальных фигурантов - к срокам от 9,5 до 16 лет.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве
. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области
. Шахину и его брату Шохрату предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД
, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.