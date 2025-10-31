Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд напомнил, что запрещено водить машину, знаки на номере которой затерты и плохо читаются, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд рассмотрел дело москвича, которого остановил сотрудник ДПС из-за стершейся краски на цифрах кода региона на номере автомобиля. Мировой суд на месяц лишил мужчину водительских прав, но он оспорил это решение в апелляции, а затем и в кассации. Водитель настаивал, что числа стерлись в ходе эксплуатации транспортного средства, его вины в этом нет, а по делу не была проведена экспертиза, и были допущены другие нарушения. Суд отказал.

"Краска с цифр региона "177" переднего государственного регистрационного знака стерлась в результате механического воздействия, о чем свидетельствуют следы затирания краски только на данных цифрах, не характерные для ее стирания в процессе эксплуатации", - указано в материалах.

Кассационный суд отклонил жалобу.