Рейтинг@Mail.ru
Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sud-2052002328.html
Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере
Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере - РИА Новости, 31.10.2025
Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере
Второй кассационный суд напомнил, что запрещено водить машину, знаки на номере которой затерты и плохо читаются, сказано в судебных документах, с которыми... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:31:00+03:00
2025-10-31T07:31:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20250308/dps-2003749047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Суд напомнил, что нельзя водить машину с затертыми знаками на номере

Кассационный суд напомнил о запрете водить машину с затертыми знаками на номере

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд напомнил, что запрещено водить машину, знаки на номере которой затерты и плохо читаются, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел дело москвича, которого остановил сотрудник ДПС из-за стершейся краски на цифрах кода региона на номере автомобиля. Мировой суд на месяц лишил мужчину водительских прав, но он оспорил это решение в апелляции, а затем и в кассации. Водитель настаивал, что числа стерлись в ходе эксплуатации транспортного средства, его вины в этом нет, а по делу не была проведена экспертиза, и были допущены другие нарушения. Суд отказал.
"Краска с цифр региона "177" переднего государственного регистрационного знака стерлась в результате механического воздействия, о чем свидетельствуют следы затирания краски только на данных цифрах, не характерные для ее стирания в процессе эксплуатации", - указано в материалах.
Кассационный суд отклонил жалобу.
"Согласно действующему законодательству, управление транспортным средством... с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков или позволяющих их видоизменить или скрыть, является противозаконным", - говорится в решении.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС
8 марта, 02:15
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала