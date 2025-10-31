https://ria.ru/20251031/strana-2052042614.html
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин - РИА Новости, 31.10.2025
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин
Страны с недружественными правительствами продолжают считать Россию важным партнёром, экономическое сотрудничество продолжается, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:19:00+03:00
2025-10-31T11:19:00+03:00
2025-10-31T11:19:00+03:00
в мире
россия
украина
александр панкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951311353_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_ead58abdae16c1ea1fc97a1cb26ba3c7.jpg
https://ria.ru/20251031/otnoshenija-2052041496.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951311353_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c6398360a29061ed91fa08cfeda584f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр панкин
В мире, Россия, Украина, Александр Панкин
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин
Панкин: страны с недружественными правительствами все еще считают РФ партнером