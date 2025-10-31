Рейтинг@Mail.ru
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин - РИА Новости, 31.10.2025
11:19 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/strana-2052042614.html
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин - РИА Новости, 31.10.2025
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин
Страны с недружественными правительствами продолжают считать Россию важным партнёром, экономическое сотрудничество продолжается, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:19:00+03:00
2025-10-31T11:19:00+03:00
в мире, россия, украина, александр панкин
В мире, Россия, Украина, Александр Панкин
Недружественными являются не страны, а правительства, считает Панкин

Панкин: страны с недружественными правительствами все еще считают РФ партнером

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Александр Панкин
Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Панкин. Архивное фото
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Страны с недружественными правительствами продолжают считать Россию важным партнёром, экономическое сотрудничество продолжается, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Страны все дружественные. Правительства могут осуществлять недружественные действия. Так что этот диалог и это сотрудничество ведется, только оно значительно упало в объемах, в ассортименте, скажем так. Да, страны по-прежнему считают Россию очень важным партнером, они знают наш потенциал: и инновационный, технологический, цифровой, производственный, энергетический - все", - сказал он журналистам.
По словам Панкина, активное сотрудничество с теми странами, где у власти стоят недружественные правительства, возобновится после успехов СВО и урегулирования конфликта на Украине.
"Никто не хочет терять ниточку связи с Россией", - добавил замглавы МИД РФ.
