17:03 31.10.2025
В Стамбуле пройдет заседание по перемирию в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в Стамбуле в понедельник пройдет посвященное перемирию в Газе заседание с участием глав МИД восьми стран региона.
в мире, стамбул, турция, нью-йорк (город), хакан фидан, дональд трамп
В мире, Стамбул, Турция, Нью-Йорк (город), Хакан Фидан, Дональд Трамп
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в Стамбуле в понедельник пройдет посвященное перемирию в Газе заседание с участием глав МИД восьми стран региона.
"Для того, чтобы определить наши дальнейшие шаги по Газе, мы - главы МИД региональных стран, которые ранее встречались в Нью-Йорке с господином (президентом США - ред.) Дональдом Трампом, в понедельник соберемся в Стамбуле. Это важное заседание, вы знаете, лидеры восьми стран определили мирный план по Газе. Теперь мы будем обсуждать это", - сказал Фидан на пресс-конференции с эстонским коллегой в пятницу в Анкаре.
В миреСтамбулТурцияНью-Йорк (город)Хакан ФиданДональд Трамп
 
 
