В Стамбуле пройдет заседание по перемирию в Газе
В Стамбуле пройдет заседание по перемирию в Газе - РИА Новости, 31.10.2025
В Стамбуле пройдет заседание по перемирию в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в Стамбуле в понедельник пройдет посвященное перемирию в Газе заседание с участием глав МИД восьми стран региона. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:03:00+03:00
2025-10-31T17:03:00+03:00
2025-10-31T17:03:00+03:00
в мире
стамбул
турция
нью-йорк (город)
хакан фидан
дональд трамп
стамбул
турция
нью-йорк (город)
