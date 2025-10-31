Рубио назвал фейком сообщение Miami Herald об ударах США по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал "фейковым" сообщение газеты Miami Herald о том, что США могут нанести воздушные удары по военным целям в Венесуэле в ближайшее время.

Источники сообщили, что цель операции - "обезглавить руководство картеля" и уничтожить объекты, связанные с производством и транспортировкой наркотиков. В публикации отмечается, что удары могут быть нанесены с воздуха в рамках следующего этапа кампании США против наркосетей, якобы действующих на территории Венесуэлы.