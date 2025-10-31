https://ria.ru/20251031/ssha-2052216158.html
Администрация Трампа поддержала отмену санкций против Сирии, сообщил Госдеп
Администрация Трампа поддержала отмену санкций против Сирии, сообщил Госдеп - РИА Новости, 31.10.2025
Администрация Трампа поддержала отмену санкций против Сирии, сообщил Госдеп
Госдеп заявил РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках американского "закона...
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Госдеп заявил РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках американского "закона Цезаря".
"Администрация поддерживает отмену закона Цезаря. Конгресс должен включить отмену в закон о национальной обороне. Отмена санкций против Сирии
сохраняет целостность нашей главной цели - окончательного разгрома ИГИЛ* - и даст народу Сирии шанс на лучшее будущее", - заявил представитель госдепа.
В госдепе отметили, что Соединенные Штаты поддерживают регулярную связь с региональными партнерами и приветствуют любые инвестиции в Сирию, которые "способствуют созданию для всех сирийцев возможности жить в мирной и процветающей стране".
"Акт против нормализации режима (экс-президента Сирии Башара - ред.) Асада", также известный под названием "закон Цезаря", предусматривает дальнейшее расширение санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям.
Ранее Трамп
подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года.* Запрещенная в России террористическая организация.