США провели испытания беспилотника F-44A
США провели испытания беспилотника F-44A - РИА Новости, 31.10.2025
США провели испытания беспилотника F-44A
Соединенные Штаты провели первый полёт дрона YFQ-44A, созданного в рамках американской программы по разработке беспилотников (CCA), сообщил офис министра ВВС... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:44:00+03:00
2025-10-31T22:44:00+03:00
2025-10-31T22:44:00+03:00
в мире
сша
сша
в мире, сша
США провели испытания беспилотника F-44A
Американский беспилотник F-44A совершил первый полет в рамках программы CCA
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты провели первый полёт дрона YFQ-44A, созданного в рамках американской программы по разработке беспилотников (CCA), сообщил офис министра ВВС США Троя Мейнка.
"Сегодня ВВС США добились прогресса в своей программе CCA, проведя первый полёт YFQ-44A, разработанного компанией Anduril. Это событие демонстрирует, как конкуренция стимулирует инновации и ускоряет поставки", - говорится в сообщении офиса в соцсети X.
Офис также добавил, что этот полет также предоставил им точные данные, необходимые для того, чтобы программа поставляла вооружение в необходимом объеме и с необходимой скоростью.