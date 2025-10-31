Рейтинг@Mail.ru
США провели испытания беспилотника F-44A
22:44 31.10.2025
США провели испытания беспилотника F-44A
Соединенные Штаты провели первый полёт дрона YFQ-44A, созданного в рамках американской программы по разработке беспилотников (CCA), сообщил офис министра ВВС... РИА Новости, 31.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
в мире, сша
В мире, США
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты провели первый полёт дрона YFQ-44A, созданного в рамках американской программы по разработке беспилотников (CCA), сообщил офис министра ВВС США Троя Мейнка.
«
"Сегодня ВВС США добились прогресса в своей программе CCA, проведя первый полёт YFQ-44A, разработанного компанией Anduril. Это событие демонстрирует, как конкуренция стимулирует инновации и ускоряет поставки", - говорится в сообщении офиса в соцсети X.
Офис также добавил, что этот полет также предоставил им точные данные, необходимые для того, чтобы программа поставляла вооружение в необходимом объеме и с необходимой скоростью.
