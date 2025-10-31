США провели испытания беспилотника F-44A

"Сегодня ВВС США добились прогресса в своей программе CCA, проведя первый полёт YFQ-44A, разработанного компанией Anduril. Это событие демонстрирует, как конкуренция стимулирует инновации и ускоряет поставки", - говорится в сообщении офиса в соцсети X.

Офис также добавил, что этот полет также предоставил им точные данные, необходимые для того, чтобы программа поставляла вооружение в необходимом объеме и с необходимой скоростью.