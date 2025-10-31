Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/ssha-2052214460.html
Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний
Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 31.10.2025
Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний
Необходимости в возобновлении США ядерных испытаний нет, об этом с 1996 года говорят и директора национальных лабораторий, ответственных за ядерное оружие, и... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:35:00+03:00
2025-10-31T22:35:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20251031/ssha-2052186849.html
https://ria.ru/20251031/tramp-2052207048.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Китай, Дмитрий Песков
Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний

Мониц: у США нет необходимости в возобновлении ядерных испытаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Необходимости в возобновлении США ядерных испытаний нет, об этом с 1996 года говорят и директора национальных лабораторий, ответственных за ядерное оружие, и министры энергетики и обороны, считает экс-глава минэнерго США Эрнест Мониц.
"В этом нет необходимости. Директора национальных лабораторий США, ответственные за ядерное оружие, командующий стратегическим командованием США, а также министры энергетики и обороны с 1996 года ежегодно подтверждают, что нет никакой научной, технической или военной необходимости возобновлять испытания", - следует из заявления Моница.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперт оценил заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия
Вчера, 18:50
Он также добавил, что в случае, если США возобновят такие испытания, это приведет к аналогичным действиям со стороны России, Китая, и, возможно, других стран.
Кроме того, по мнению Моница, такое решение особенно проблематично в контексте натянутых отношений США с Россией и Китаем, а также могло "посеять смуту среди союзников и противников, пытающихся интерпретировать его последствия, особенно среди государств, обладающих ядерным оружием, которые взвешивают возможные ответные меры".
"В этой связи крайне важно, чтобы лидеры всех трех стран подтвердили свою приверженность норме, запрещающей проведение ядерных испытаний, и предприняли конкретные шаги по возобновлению содержательного диалога по вопросам политики в области ядерного оружия с целью снижения риска катастрофических просчетов", - отметил Мониц.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Трамп ответил на вопрос о месте и деталях ядерных испытаний
Вчера, 21:21
 
В миреСШАРоссияКитайДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала