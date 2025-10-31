Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Необходимости в возобновлении США ядерных испытаний нет, об этом с 1996 года говорят и директора национальных лабораторий, ответственных за ядерное оружие, и министры энергетики и обороны, считает экс-глава минэнерго США Эрнест Мониц.

"В этом нет необходимости. Директора национальных лабораторий США , ответственные за ядерное оружие, командующий стратегическим командованием США, а также министры энергетики и обороны с 1996 года ежегодно подтверждают, что нет никакой научной, технической или военной необходимости возобновлять испытания", - следует из заявления Моница.

Он также добавил, что в случае, если США возобновят такие испытания, это приведет к аналогичным действиям со стороны России Китая , и, возможно, других стран.

Кроме того, по мнению Моница, такое решение особенно проблематично в контексте натянутых отношений США с Россией и Китаем, а также могло "посеять смуту среди союзников и противников, пытающихся интерпретировать его последствия, особенно среди государств, обладающих ядерным оружием, которые взвешивают возможные ответные меры".

"В этой связи крайне важно, чтобы лидеры всех трех стран подтвердили свою приверженность норме, запрещающей проведение ядерных испытаний, и предприняли конкретные шаги по возобновлению содержательного диалога по вопросам политики в области ядерного оружия с целью снижения риска катастрофических просчетов", - отметил Мониц.

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.