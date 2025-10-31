США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США не будут направлять высокопоставленных чиновников на 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30), передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
"США не направят делегацию на COP30 в Бразилии", - заявил собеседник агентства, отметив при этом, что опасения мировых лидеров о возможных попытках Вашингтона сорвать переговоры не имеют оснований.
По данным Рейтер, значимость климатической повестки в администрации США в настоящее время пересматривается. Представитель Белого дома сослался на меморандум Билла Гейтса, опубликованный на этой неделе, в котором миллиардер и климатический инвестор отметил, что человечеству "не следует сосредотачиваться исключительно на ограничении глобального потепления", поскольку изменение климата "не приведет к гибели человечества".
Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН в сентябре, назвал климатическую повестку "величайшим мошенничеством" и осудил государства, придерживающиеся климатической политики. В октябре США пригрозили санкциями в отношении стран, которые проголосуют за план Международной морской организации (IMO) по сокращению выбросов на море. В итоге большинство государств-членов выступили за то, чтобы принять окончательное решение в следующем году.
Тридцатая конференция ООН по изменению климата (КС-30, COP30) пройдет в городе Белем, Бразилия с 10 по 21 ноября 2025 года. Высокопоставленные чиновники, учёные и представители неправительственных организаций будут обсуждать на мероприятии глобальные и национальные стратегии ограничения глобального потепления, а также прогресс в области финансовых обязательств, принятых на КС-29.
Кризис климатической повестки и геополитика
