Рейтинг@Mail.ru
США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/ssha-2052212983.html
США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters
США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters - РИА Новости, 31.10.2025
США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters
США не будут направлять высокопоставленных чиновников на 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30), передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:27:00+03:00
2025-10-31T22:27:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
бразилия
билл гейтс
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20250218/geopolitika-1999864524.html
сша
вашингтон (штат)
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), бразилия, билл гейтс, дональд трамп, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Бразилия, Билл Гейтс, Дональд Трамп, ООН
США не примут участия в конференции ООН по климату, сообщил Reuters

Reuters: США не направят делегацию на конференцию ООН по климату в Бразилии

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США не будут направлять высокопоставленных чиновников на 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30), передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
«
"США не направят делегацию на COP30 в Бразилии", - заявил собеседник агентства, отметив при этом, что опасения мировых лидеров о возможных попытках Вашингтона сорвать переговоры не имеют оснований.
По данным Рейтер, значимость климатической повестки в администрации США в настоящее время пересматривается. Представитель Белого дома сослался на меморандум Билла Гейтса, опубликованный на этой неделе, в котором миллиардер и климатический инвестор отметил, что человечеству "не следует сосредотачиваться исключительно на ограничении глобального потепления", поскольку изменение климата "не приведет к гибели человечества".
Президент США Дональд Трамп, выступая в ООН в сентябре, назвал климатическую повестку "величайшим мошенничеством" и осудил государства, придерживающиеся климатической политики. В октябре США пригрозили санкциями в отношении стран, которые проголосуют за план Международной морской организации (IMO) по сокращению выбросов на море. В итоге большинство государств-членов выступили за то, чтобы принять окончательное решение в следующем году.
Тридцатая конференция ООН по изменению климата (КС-30, COP30) пройдет в городе Белем, Бразилия с 10 по 21 ноября 2025 года. Высокопоставленные чиновники, учёные и представители неправительственных организаций будут обсуждать на мероприятии глобальные и национальные стратегии ограничения глобального потепления, а также прогресс в области финансовых обязательств, принятых на КС-29.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Кризис климатической повестки и геополитика
18 февраля, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)БразилияБилл ГейтсДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала