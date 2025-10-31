https://ria.ru/20251031/ssha-2052211894.html
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком - РИА Новости, 31.10.2025
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком
Действующий морской пехотинец США взят под стражу за похищение и сексуальное насилие над 12-летней девочкой, сообщили в управлении ФБР американского города... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:12:00+03:00
2025-10-31T22:12:00+03:00
2025-10-31T22:12:00+03:00
в мире
сша
индианаполис
северная каролина
фбр
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20250424/yaponiya-2013082668.html
сша
индианаполис
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индианаполис, северная каролина, фбр, facebook
В мире, США, Индианаполис, Северная Каролина, ФБР, Facebook
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком
Морпеха США арестовали за похищение и сексуальное насилие над 12-летней девочкой