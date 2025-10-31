Рейтинг@Mail.ru
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком
22:12 31.10.2025
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком
Действующий морской пехотинец США взят под стражу за похищение и сексуальное насилие над 12-летней девочкой, сообщили в управлении ФБР американского города... РИА Новости, 31.10.2025
В США арестовали морпеха за сексуальное насилие над ребенком

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Сотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Действующий морской пехотинец США взят под стражу за похищение и сексуальное насилие над 12-летней девочкой, сообщили в управлении ФБР американского города Индианаполис.
"Действующий морской пехотинец США был задержан после того, как, предположительно, отправился из Северной Каролины в Индиану, чтобы встретиться, похитить и совершить сексуальное насилие над 12-летней девочкой из Хаммонда", - говорится в сообщении ФБР в соцсети Facebook*.
Отмечается, что 26 октября агенты ФБР задержали 24-летнего мужчину и благополучно вернули ребенка домой. ФБР Индианаполиса продолжает расследование этого дела, а пехотинец взят под стражу по трем пунктам обвинений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
