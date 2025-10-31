В конгрессе заявили об усилении антипатии к Украине среде сторонников MAGA

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США, а также комитета по делам вооруженных сил Адам Смит заявил, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающих президента Дональда Трампа, усиливается антипатия к Украине и личное недоверие к Владимиру Зеленскому, а также растёт симпатия к российскому лидеру Владимиру Путину.