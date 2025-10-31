Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе заявили об усилении антипатии к Украине среде сторонников MAGA - РИА Новости, 31.10.2025
21:31 31.10.2025
В конгрессе заявили об усилении антипатии к Украине среде сторонников MAGA
2025-10-31T21:31:00+03:00
2025-10-31T21:31:00+03:00
в мире
украина
нью-йорк (город)
киев
дональд трамп
адам смит
владимир зеленский
конгресс сша
украина
нью-йорк (город)
киев
в мире, украина, нью-йорк (город), киев, дональд трамп, адам смит, владимир зеленский, конгресс сша
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), Киев, Дональд Трамп, Адам Смит, Владимир Зеленский, Конгресс США
В конгрессе заявили об усилении антипатии к Украине среде сторонников MAGA

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США, а также комитета по делам вооруженных сил Адам Смит заявил, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающих президента Дональда Трампа, усиливается антипатия к Украине и личное недоверие к Владимиру Зеленскому, а также растёт симпатия к российскому лидеру Владимиру Путину.
"Первая проблема в MAGA-базе — это то, что Зеленский отказался "достать компромат" на (экс-президента Джо - ред.) Байдена, когда Трамп его просил. Это породило массу конспирологических теорий и нежелание помогать Украине после возвращения Трампа в Белый дом", - сказал Смит, выступая на форуме Совета по международным отношениям (CFR) в Нью-Йорке.
"Вторая проблема — часть республиканцев, как верно отметила Лиз Чейни, образуют "путинское крыло" партии... Некоторые в MAGA видят в нём (Путине - ред.) союзника", - добавил конгрессмен.
По его словам, подобные настроения влияют на политику администрации, однако сторонники Киева в конгрессе напомнили Трампу, что "он не захочет остаться в истории как президент, который сдал Украину".
В миреУкраинаНью-Йорк (город)КиевДональд ТрампАдам СмитВладимир ЗеленскийКонгресс США
 
 
