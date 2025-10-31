Рейтинг@Mail.ru
США проведут "некоторые тесты" в рамках ядерных испытаний, заявил Трамп - РИА Новости, 31.10.2025
21:13 31.10.2025 (обновлено: 21:44 31.10.2025)
США проведут "некоторые тесты" в рамках ядерных испытаний, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут проводить "некоторые тесты", рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний.
2025
в мире, сша, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
США проведут "некоторые тесты" в рамках ядерных испытаний, заявил Трамп

Трамп: США проведут некоторые тесты по ядерным испытаниям

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут проводить "некоторые тесты", рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний.
"Скоро вы все узнаете, но мы собираемся проводить некоторые тесты", - сообщил он журналистам на вопрос о том, планирует ли в буквальном смысле возобновить подземные ядерные испытания.
