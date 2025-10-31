Рейтинг@Mail.ru
Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, сообщил CNN - РИА Новости, 31.10.2025
20:25 31.10.2025
Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, сообщил CNN
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
дональд трамп
марк рютте
министерство обороны сша
россия
сша
украина
Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, сообщил CNN

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений, утверждает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи данных ракет теперь остаётся за президентом.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
