Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш - РИА Новости, 31.10.2025
20:17 31.10.2025 (обновлено: 20:44 31.10.2025)
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш - РИА Новости, 31.10.2025
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет позицию о том, что удары США по лодкам якобы с наркотиками в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:17:00+03:00
2025-10-31T20:44:00+03:00
в мире
сша
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
сша
в мире, сша, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш

Гутерреш: удары США в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право

© AP Photo / Seth WenigАнтониу Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН. 13 октября 2016
Антониу Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН. 13 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 31 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет позицию о том, что удары США по лодкам якобы с наркотиками в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что соответствующие удары нарушают международное гуманитарное право, США должны прекратить их и принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания.
В ходе брифинга у журналистов в Дюжаррика спросили, разделяет ли генсек Организации Гутерреш соответствующее заявление Тюрка.
"Разделяет", – ответил представитель генсека.
На уточняющий вопрос РИА Новости о том, считает ли генсек ООН, что удары США нарушают Устав ООН, Дюжаррик ответил: "любые действия государств-членов должны полностью соответствовать Уставу".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Рубио высказал безразличие к реакции ООН на уничтожение судна с наркотиками
4 сентября, 20:09
 
В миреСШАСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
