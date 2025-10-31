Удары США в Карибском заливе нарушают международное право, заявил Гутерреш

ООН, 31 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет позицию о том, что удары США по лодкам якобы с наркотиками в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что соответствующие удары нарушают международное гуманитарное право, США должны прекратить их и принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания.

В ходе брифинга у журналистов в Дюжаррика спросили, разделяет ли генсек Организации Гутерреш соответствующее заявление Тюрка.

"Разделяет", – ответил представитель генсека.

На уточняющий вопрос РИА Новости о том, считает ли генсек ООН, что удары США нарушают Устав ООН, Дюжаррик ответил: "любые действия государств-членов должны полностью соответствовать Уставу".

В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.