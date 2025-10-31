Рейтинг@Mail.ru
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона" - РИА Новости, 31.10.2025
19:54 31.10.2025
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"

TNI: российский "Посейдон" оказался страшнее, чем все думали

Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Странам Запада не стоит недооценивать опасность, которая исходит от автономного подводного аппарата "Посейдон", считает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
"Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо страшнее, чем вы думаете. Это беспилотный аппарат, обладающий, по-видимому, неограниченной дальностью полета, его невероятно сложно обнаружить и перехватить. Считается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и действовать на глубине до 1000 метров", — выразил мнение Вайхерт.
"Буревестник" и "Посейдон" дадут России преимущество, считает эксперт
Вчера, 03:24
По данным TNI, "Посейдон" предназначен для создания радиоактивных цунами вдоль побережья вражеской страны, что делает это оружие "поистине кошмарным".
"Посейдон" — это не просто новое ядерное оружие. Это символ российской мощи и способности превзойти Запад с его апокалиптическим оружием", — заключил Вайхерт.
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05
 
