"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона" - РИА Новости, 31.10.2025
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
Странам Запада не стоит недооценивать опасность, которая исходит от автономного подводного аппарата "Посейдон", считает обозреватель The National Interest... РИА Новости, 31.10.2025
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Странам Запада не стоит недооценивать опасность, которая исходит от автономного подводного аппарата "Посейдон", считает обозреватель The National Interest
Брэндон Вайхерт.
"Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо страшнее, чем вы думаете. Это беспилотный аппарат, обладающий, по-видимому, неограниченной дальностью полета, его невероятно сложно обнаружить и перехватить. Считается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и действовать на глубине до 1000 метров", — выразил мнение Вайхерт.
По данным TNI, "Посейдон" предназначен для создания радиоактивных цунами вдоль побережья вражеской страны, что делает это оружие "поистине кошмарным".
"Посейдон" — это не просто новое ядерное оружие. Это символ российской мощи и способности превзойти Запад с его апокалиптическим оружием", — заключил Вайхерт.
Президент России Владимир Путин
в среду сообщил, что Россия
во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".