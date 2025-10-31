"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"

"Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо страшнее, чем вы думаете. Это беспилотный аппарат, обладающий, по-видимому, неограниченной дальностью полета, его невероятно сложно обнаружить и перехватить. Считается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и действовать на глубине до 1000 метров", — выразил мнение Вайхерт.