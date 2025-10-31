Рейтинг@Mail.ru
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент - РИА Новости, 31.10.2025
19:39 31.10.2025
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент
Глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Financial Times, что соглашение с Китаем будет подписано в течение следующей недели. РИА Новости, 31.10.2025
в мире
сша
китай
скотт бессент
сша
китай
в мире, сша, китай, скотт бессент
В мире, США, Китай, Скотт Бессент
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент

Глава Минфина США Бессент: соглашение с Китаем подпишут на следующей неделе

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Financial Times, что соглашение с Китаем будет подписано в течение следующей недели.
"Бессент заявил, что США и Китай подпишут соглашение в течение следующей недели, и выразил уверенность в его сохранности", - указано в публикации.
Бессент добавил, что видит риски некоторых трудностей, но выразил уверенность в наличии между сторонами эффективных каналов связи.
В миреСШАКитайСкотт Бессент
 
 
