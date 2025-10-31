https://ria.ru/20251031/ssha-2052197019.html
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент - РИА Новости, 31.10.2025
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент
Глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Financial Times, что соглашение с Китаем будет подписано в течение следующей недели. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T19:39:00+03:00
2025-10-31T19:39:00+03:00
2025-10-31T19:39:00+03:00
в мире
сша
китай
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
https://ria.ru/20251030/kitay-2051790105.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, скотт бессент
В мире, США, Китай, Скотт Бессент
США и Китай подпишут соглашение на следующей неделе, заявил Бессент
Глава Минфина США Бессент: соглашение с Китаем подпишут на следующей неделе