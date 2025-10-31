Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний
19:13 31.10.2025 (обновлено: 20:05 31.10.2025)
Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний
Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний
в мире, сша, америка, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний

Трамп уклонился от ответа на вопрос о подземных ядерных испытаниях США

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о вероятности возобновления Америкой подземных ядерных испытаний пообещал, что все скоро всё узнают, передает агентство Рейтер.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.
"Вы очень скоро все узнаете", - сказа американский лидер.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперт оценил заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия
В мире США Америка Дональд Трамп межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
