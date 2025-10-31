Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе - РИА Новости, 31.10.2025
18:51 31.10.2025
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе - РИА Новости, 31.10.2025
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что основные американские СМИ, как и их материнские компании в Европе,... РИА Новости, 31.10.2025
Конгрессвумен Луна обвинила американские СМИ в сокрытии проблем в Европе

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что основные американские СМИ, как и их материнские компании в Европе, замалчивают проблемы, возникающие в ЕС.
"СМИ в США, как и их материнские компании в Европе, - соучастники в сокрытии нападений, изнасилований, более широких иммиграционного и культурного кризисов по всей Европе", - написала Луна в социальной сети X.
Также она добавила, что в женщины в Европе часто подвергаются нападкам, но в ЕС продолжают "притворяться, что всё в порядке".
Кирилл Дмитриев и Анна Паулина Луна во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Американская конгрессвуман Луна оценила встречу с Дмитриевым
29 октября, 22:23
 
