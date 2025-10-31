Independent написала о роли украинского конфликта для экономики США

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершение украинского конфликта для США является экономическим императивом на фоне того, что он влияет на статус доллара США как резервной валюты, заявил газете Independent неназванный источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.
Источник выразил такое мнение, обсуждая отчет американской некоммерческой организации "Центр свободы и процветания "(CFP), опубликованный 26 октября по поводу конфликта на Украине. Авторы отчета утверждают, что продолжение вооруженного конфликта угрожает статусу доллара США как мировой резервной валюты и в целом негативно повлияет на экономику. Издание утверждает, что отчет был отправлен Белому дому.
"Смысл в том, что завершение (украинского - ред.) конфликта сейчас для США - это экономический императив, основанный на торговле. Не говоря о том, что оно не может поставить под риск статус доллара", - отметил газета источник, близкий к администрации Трампа.
Источник назвал отчет важным документом и добавил, что он повлияет на "мышление администрации".