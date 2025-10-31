Рейтинг@Mail.ru
Independent написала о роли украинского конфликта для экономики США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 31.10.2025 (обновлено: 16:51 31.10.2025)
Independent написала о роли украинского конфликта для экономики США
Independent написала о роли украинского конфликта для экономики США - РИА Новости, 31.10.2025
Independent написала о роли украинского конфликта для экономики США
Завершение украинского конфликта для США является экономическим императивом на фоне того, что он влияет на статус доллара США как резервной валюты, заявил... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
в мире, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Independent написала о роли украинского конфликта для экономики США

Independent: продолжение конфликта на Украине угрожает статусу доллара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Доллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершение украинского конфликта для США является экономическим императивом на фоне того, что он влияет на статус доллара США как резервной валюты, заявил газете Independent неназванный источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.
Источник выразил такое мнение, обсуждая отчет американской некоммерческой организации "Центр свободы и процветания "(CFP), опубликованный 26 октября по поводу конфликта на Украине. Авторы отчета утверждают, что продолжение вооруженного конфликта угрожает статусу доллара США как мировой резервной валюты и в целом негативно повлияет на экономику. Издание утверждает, что отчет был отправлен Белому дому.
"Смысл в том, что завершение (украинского - ред.) конфликта сейчас для США - это экономический императив, основанный на торговле. Не говоря о том, что оно не может поставить под риск статус доллара", - отметил газета источник, близкий к администрации Трампа.
Источник назвал отчет важным документом и добавил, что он повлияет на "мышление администрации".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
