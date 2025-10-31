США могут вскоре ударить по объектам в Венесуэле, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. США могут ударить с воздуха по целям в Венесуэле в ближайшие часы или дни, утверждает издание Miami Herald со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Речь идет об ударах по военным объектам, которые, как утверждает Вашингтон, используют участники "Наркокартеля Солнц", якобы возглавляемого президентом Николасом Мадуро и высокопоставленными представителями правительства.
Источники сообщили, что цель операции — "обезглавить руководство картеля" и уничтожить объекты, связанные с производством и транспортировкой наркотиков. В публикации отмечается, что удары могут нанести на следующем этапе кампании США против наркосетей, якобы действующих в республике.
Издание напоминает, что в последние недели США усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, направив в регион авианосец USS Gerald R. Ford и несколько эсминцев, а также увеличили количество патрульных самолетов и беспилотников. По данным Miami Herald, эти силы могут задействовать в предстоящих ударах.
Обострение в Карибском море
В сентябре отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Перед этим генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Вашингтон начал уничтожать катера у побережья Венесуэлы, на которых якобы перевозили наркотики. Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в стране. Телеканал NBC сообщил, что Вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе. Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета.
Президент Колумбии Густаво Петро выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в намерении завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил ВС США в "превышении силы" после гибели 27 человек при ударах по судам.
На фоне происходящего Россия подтвердила поддержку Венесуэлы и призвала уважать международное право и территориальную целостность государства.