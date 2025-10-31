Белый дом в Хеллоуин опубликовал пост с призраками-демократами

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Белый дом на фоне продолжающегося в США шатдауна в день празднования Хеллоуина опубликовал анимационный ролик, в котором сравнил демократов с призраками, исчезающими из поля зрения американцев.

"Демократы исчезают из поля зрения американского народа, когда он в них больше всего нуждается", - говорится в сообщении Белого дома.