Белый дом в Хеллоуин опубликовал пост с призраками-демократами

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Белый дом на фоне продолжающегося в США шатдауна в день празднования Хеллоуина опубликовал анимационный ролик, в котором сравнил демократов с призраками, исчезающими из поля зрения американцев.
В анимационном ролике, опубликованном в аккаунте Белого дома в X, видно, как рядом с погрузившимся в сумрак здании Капитолия летают призраки и растворяются в воздухе. При этом вокруг здания стоят ограждения с натянутыми между ними желтыми полицейскими лентами.
"Демократы исчезают из поля зрения американского народа, когда он в них больше всего нуждается", - говорится в сообщении Белого дома.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
Хеллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хеллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно.
