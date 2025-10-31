Рейтинг@Mail.ru
США выбрали объекты для ударов в Венесуэле, пишет WSJ - РИА Новости, 31.10.2025
11:41 31.10.2025
США выбрали объекты для ударов в Венесуэле, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала возможные объекты в Венесуэле, по которым могут быть нанесены удары в рамках борьбы с наркотрафиком, среди... РИА Новости, 31.10.2025
2025
США выбрали объекты для ударов в Венесуэле, пишет WSJ

WSJ: США планируют нанести удары по военным объектам в Венесуэле

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа выбрала возможные объекты в Венесуэле, по которым могут быть нанесены удары в рамках борьбы с наркотрафиком, среди них порты и аэропорты, находящиеся под контролем местных вооруженных сил, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Администрация Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков... По словам одного из официальных лиц, среди потенциальных целей рассматриваются порты и аэропорты, контролируемые военными, которые предположительно используются для контрабанды наркотиков, включая военно-морские объекты и взлётно-посадочные полосы", - пишет издание.
При этом газета отмечает, что Трамп ещё не принял окончательного решения об ударах.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле, пишут СМИ
30 октября, 16:58
 
