США выбрали объекты для ударов в Венесуэле, пишет WSJ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа выбрала возможные объекты в Венесуэле, по которым могут быть нанесены удары в рамках борьбы с наркотрафиком, среди них порты и аэропорты, находящиеся под контролем местных вооруженных сил, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Администрация Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков... По словам одного из официальных лиц, среди потенциальных целей рассматриваются порты и аэропорты, контролируемые военными, которые предположительно используются для контрабанды наркотиков, включая военно-морские объекты и взлётно-посадочные полосы", - пишет издание.
При этом газета отмечает, что Трамп ещё не принял окончательного решения об ударах.
США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле, пишут СМИ
30 октября, 16:58