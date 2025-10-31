Рейтинг@Mail.ru
07:36 31.10.2025 (обновлено: 08:37 31.10.2025)
СМИ: США собираются вывести часть военных из Венгрии и Словакии
США собираются вывести часть воинского контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: США собираются вывести часть военных из Венгрии и Словакии

Kyiv Post: США в декабре собираются вывести часть военных из Венгрии и Словакии

Американские военнослужащие
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США собираются вывести часть воинского контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
"За закрытыми дверями чиновники администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) дали понять союзникам, что сокращение (контингента. — Прим. ред.) в Румынии — это только начало. Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря", — говорится в сообщении.
В Словакии прокомментировали информацию о планах США сократить контингент
29 октября, 23:20

В среду Минобороны Румынии заявило, что Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. Среди подразделений, чья ротация прекратится, есть и те, что предназначены для Румынии и дислоцированы на авиабазе Михаил Когэлничану.

Как рассказали изданию западные чиновники, знакомые с переговорами Соединенных Штатов и европейских партнеров, Пентагон рассматривает вариант "умеренного" вывода воинского контингента. Там отметили, что сухопутные силы стран Европы стали более подготовленными, чем раньше, поэтому частичный пересмотр американского присутствия на континенте "приемлем".
В целом в Вашингтоне считают сокращение численности военных в четырех упомянутых государствах незначительным, указывается в статье.
Группу военных из США разместят на авиабазе Хацор в Израиле, пишут СМИ
11 октября, 02:31
По словам собеседников Kyiv Post, США предупредили союзников о том, что вывод контингента продолжится в следующем году по завершении нынешнего ротационного развертывания. При этом Штаты заверили, что численность американских войск в Польше и странах Балтии останется неизменной.
О планах Соединенных Штатов вывести из Европы до трети военнослужащих издание Politico писало еще в июле. Всего их там находится около 80 тысяч человек, наибольшая часть (около 35 тысяч) размещена в Германии.
В то же время еще в начале октября глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что не планирует сокращать присутствие американских войск, но может переместить часть подразделений внутри европейских стран.
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
6 сентября, 17:21
 
