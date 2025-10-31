СМИ: США собираются вывести часть военных из Венгрии и Словакии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США собираются вывести часть воинского контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники.
"За закрытыми дверями чиновники администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) дали понять союзникам, что сокращение (контингента. — Прим. ред.) в Румынии — это только начало. Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря", — говорится в сообщении.
В среду Минобороны Румынии заявило, что Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. Среди подразделений, чья ротация прекратится, есть и те, что предназначены для Румынии и дислоцированы на авиабазе Михаил Когэлничану.
Как рассказали изданию западные чиновники, знакомые с переговорами Соединенных Штатов и европейских партнеров, Пентагон рассматривает вариант "умеренного" вывода воинского контингента. Там отметили, что сухопутные силы стран Европы стали более подготовленными, чем раньше, поэтому частичный пересмотр американского присутствия на континенте "приемлем".
В целом в Вашингтоне считают сокращение численности военных в четырех упомянутых государствах незначительным, указывается в статье.
О планах Соединенных Штатов вывести из Европы до трети военнослужащих издание Politico писало еще в июле. Всего их там находится около 80 тысяч человек, наибольшая часть (около 35 тысяч) размещена в Германии.
В то же время еще в начале октября глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что не планирует сокращать присутствие американских войск, но может переместить часть подразделений внутри европейских стран.