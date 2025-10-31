СМИ: США собираются вывести часть военных из Венгрии и Словакии

В среду Минобороны Румынии заявило, что Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. Среди подразделений, чья ротация прекратится, есть и те, что предназначены для Румынии и дислоцированы на авиабазе Михаил Когэлничану.