Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО - РИА Новости, 31.10.2025
07:15 31.10.2025
Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО
Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО - РИА Новости, 31.10.2025
Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО
Германии следовало бы потребовать вывода американского ядерного оружия со своей территории после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:15:00+03:00
2025-10-31T07:15:00+03:00
в мире
германия
сша
россия
дональд трамп
севим дагделен
фридрих мерц
wikileaks
в мире, германия, сша, россия, дональд трамп, севим дагделен, фридрих мерц, wikileaks
В мире, Германия, США, Россия, Дональд Трамп, Севим Дагделен, Фридрих Мерц, WikiLeaks
Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО

Политик Дагделен: ФРГ должна потребовать вывода ЯО США после заявления Трампа

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Германии следовало бы потребовать вывода американского ядерного оружия со своей территории после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний атомного оружия, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Немецкий политик выступил за вывод американских войск из Германии
3 мая, 15:23
"Это решение основано на роковой ошибке — на убеждении, что ядерную войну можно вести, не уничтожив самих себя. Вместо того чтобы запускать новые витки гонки вооружений или, как предлагает (канцлер ФРГ - ред.) Фридрих Мерц, участвовать в европейском ядерном зонтике, ФРГ должна сделать чёткий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение", — сказала Дагделен.
Политик придерживается мнения, что кабмин Мерца этого не сделает из-за своей "фатальной преданности вассала". По её словам, действующее правительство ФРГ разыгрывает "Песнь о Нибелунгах" — с верностью вплоть до собственного конца, "только на этот раз в форме фарса, а не саги" (протагониста поэмы Зигфрида убивает вассал бургундских королей, выполняющий свой "долг" в ущерб себе - ред.)
"Решающим шагом к большей безопасности стало бы подписание и ратификация договора о запрещении ядерного оружия всеми государствами, включая РФ, США и другие ядерные державы. Только так можно послать чёткий сигнал против ядерной эскалации и в поддержку международного порядка безопасности, основанного на сотрудничестве, а не на (ядерном - ред.) сдерживании", — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Американское ядерное оружие сделает ФРГ мишенью, заявил немецкий депутат
7 марта, 17:00
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ еще в 50-х годах XX века. По неподтвержденным данным, в настоящее время на территории Германии размещено около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе военно-воздушных сил ФРГ Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако на официальном уровне подтверждения этой информации нет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Французский политик оценил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вчера, 19:27
 
В миреГерманияСШАРоссияДональд ТрампСевим ДагделенФридрих МерцWikiLeaks
 
 
