БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Германии следовало бы потребовать вывода американского ядерного оружия со своей территории после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний атомного оружия, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Политик придерживается мнения, что кабмин Мерца этого не сделает из-за своей "фатальной преданности вассала". По её словам, действующее правительство ФРГ разыгрывает "Песнь о Нибелунгах" — с верностью вплоть до собственного конца, "только на этот раз в форме фарса, а не саги" (протагониста поэмы Зигфрида убивает вассал бургундских королей, выполняющий свой "долг" в ущерб себе - ред.)