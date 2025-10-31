Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО

БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Германии следовало бы потребовать вывода американского ядерного оружия со своей территории после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний атомного оружия, заявила РИА Новости внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Это решение основано на роковой ошибке — на убеждении, что ядерную войну можно вести, не уничтожив самих себя. Вместо того чтобы запускать новые витки гонки вооружений или, как предлагает (канцлер ФРГ - ред.) Фридрих Мерц, участвовать в европейском ядерном зонтике, ФРГ должна сделать чёткий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение", — сказала Дагделен.
Политик придерживается мнения, что кабмин Мерца этого не сделает из-за своей "фатальной преданности вассала". По её словам, действующее правительство ФРГ разыгрывает "Песнь о Нибелунгах" — с верностью вплоть до собственного конца, "только на этот раз в форме фарса, а не саги" (протагониста поэмы Зигфрида убивает вассал бургундских королей, выполняющий свой "долг" в ущерб себе - ред.)
"Решающим шагом к большей безопасности стало бы подписание и ратификация договора о запрещении ядерного оружия всеми государствами, включая РФ, США и другие ядерные державы. Только так можно послать чёткий сигнал против ядерной эскалации и в поддержку международного порядка безопасности, основанного на сотрудничестве, а не на (ядерном - ред.) сдерживании", — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ еще в 50-х годах XX века. По неподтвержденным данным, в настоящее время на территории Германии размещено около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе военно-воздушных сил ФРГ Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако на официальном уровне подтверждения этой информации нет.