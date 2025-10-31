В США заявили, что "Буревестник" заставит отложить мысли об ударе по России

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Оборонительные возможности, которые РФ получает благодаря ракете "Буревестник" и аппарату "Посейдон", заставят Запад отложить потенциальные мысли о первом ударе против Москвы, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.