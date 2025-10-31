Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что "Буревестник" заставит отложить мысли об ударе по России - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/ssha-2051995752.html
В США заявили, что "Буревестник" заставит отложить мысли об ударе по России
В США заявили, что "Буревестник" заставит отложить мысли об ударе по России - РИА Новости, 31.10.2025
В США заявили, что "Буревестник" заставит отложить мысли об ударе по России
Оборонительные возможности, которые РФ получает благодаря ракете "Буревестник" и аппарату "Посейдон", заставят Запад отложить потенциальные мысли о первом ударе РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:37:00+03:00
2025-10-31T05:37:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
эрл расмуссен
владимир путин
валерий герасимов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:578:1272:1294_1920x0_80_0_0_b17cb75e44bc8bdb5918199126041845.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2051990403.html
https://ria.ru/20251030/ispytaniya-2051909851.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, эрл расмуссен, владимир путин, валерий герасимов, нато
В мире, Россия, США, Москва, Эрл Расмуссен, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НАТО
В США заявили, что "Буревестник" заставит отложить мысли об ударе по России

Расмуссен: "Буревестник" заставит Запад отложить мысли об ударе по России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Оборонительные возможности, которые РФ получает благодаря ракете "Буревестник" и аппарату "Посейдон", заставят Запад отложить потенциальные мысли о первом ударе против Москвы, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Это заставит отложить любые потенциальные мысли о первом ударе со стороны Запада, а также вынудит серьезно задуматься некоторых высокопоставленных представителей США и НАТО, которые считают, что они могли бы "выиграть" ядерное или прямое столкновение с применением обычных вооружений", - сказал Расмуссен.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" дадут России преимущество, считает эксперт
03:24
Он назвал "Буревестник" и "Посейдон" технологическими достижениями, которые хорошо вписываются в оборонительную и контратакующую стратегии России.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД
Вчера, 17:38
 
В миреРоссияСШАМоскваЭрл РасмуссенВладимир ПутинВалерий ГерасимовНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала