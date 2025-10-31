ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Высшее руководство США, в том числе госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в целях безопасности переезжает из своих домов на военные базы в окрестностях Вашингтона, сообщает Atlantic.
«
"Стивен Миллер (Замглавы аппарата Белого дома. — Прим. Ред.) вскоре присоединился к растущему списку высокопоставленных политических назначенцев администрации Трампа — по нашим подсчетам, их не менее шести, проживающих на военных объектах в окрестностях Вашингтона, где они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов...", — говорится в материале.
По данным издания, Марко Рубио и Пит Хегсет перебрались в "генеральский квартал" в Форт Макнейр — военный анклав на берегу реки Анакостия. На военные базы также переехали министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл, а также "еще один высокопоставленный чиновник Белого дома", чье имя издание не называет из-за "иностранной угрозы".
Издание называет такой шаг чиновников администрации Трампа признаком "поляризации нации".
"Эти госслужащие теперь могут полагаться на вооруженные силы США для усиления своей личной безопасности. Но так много из них сделали этот шаг, что теперь для высших офицеров страны не хватает жилья", — говорится в статье.
Убийство Чарли Кирка
Сторонника президента США Дональда Трампа, 31-летнего Чарли Кирка убили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Он среди прочего выступал против помощи Украине. Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Власти считают, что он радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
* движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено