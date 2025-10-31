В некотором роде мы уже живем в послевоенном периоде, так как в мире начались процессы переустройства в соответствии с новыми реалиями, где Россия не проиграла, а Запад не победил. Издание Reuters приводит заявление главы Министерства экономики и энергетики Германии, что Соединенные Штаты официально ввели исключения из последнего санкционного пакета для дочерних предприятий компании "Роснефть", расположенных на территории ФРГ. Катерина Райхе сообщила, что Берлин получил от Вашингтона письменные гарантии о выведении указанных предприятий за рамки ограничений, более того, соответствующий распорядительный акт уже опубликован.