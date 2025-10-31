В некотором роде мы уже живем в послевоенном периоде, так как в мире начались процессы переустройства в соответствии с новыми реалиями, где Россия не проиграла, а Запад не победил. Издание Reuters приводит заявление главы Министерства экономики и энергетики Германии, что Соединенные Штаты официально ввели исключения из последнего санкционного пакета для дочерних предприятий компании "Роснефть", расположенных на территории ФРГ. Катерина Райхе сообщила, что Берлин получил от Вашингтона письменные гарантии о выведении указанных предприятий за рамки ограничений, более того, соответствующий распорядительный акт уже опубликован.
Сей аттракцион невероятной щедрости с правовой точки зрения обосновывается тем фактом, что немецкие нефтеперерабатывающие комбинаты переведены под внешнее управление государственных органов Германии, а потому формально они отделены от материнской компании в России, которая не сможет получать прибыль от их работы. Это подчеркнуто официальная формулировка, но у нее есть и не попавшая в широкую прессу часть, а также множество потайных смыслов, напрямую связанных с ходом СВО, все более заметным проседанием европейской экономики и забуксовавшей ресурсной экспансией США.
Нескрываемую радость Катерины Райхе несколько омрачает предыстория и встречное заявление Белого дома, напомнившего, что у любой американской щедрости есть границы. Вашингтон уведомил Берлин, что дает полгода на урегулирование структуры собственности предприятий, где имеется долевое участие "Роснефти". Проще говоря, американцы требуют не просто ввести внешнее управление, а фактически украсть российскую собственность.
После начала СВО Германия, на тот момент возглавляемая командой Олафа Шольца, долго и откровенно неохотно вводила санкции против нашей страны, до последнего затягивая процесс разрыва контрактных и технологических цепочек. Каким бы исполнительным русофобом ни был Шольц, его экономисты из профильного министерства деньги и риски сразу просчитали отлично. Сейчас уже позабылось, но немцы до последнего качали газ по "Северному потоку", пока не были взорваны трубы на дне Балтики, и точно так же импорт российской нефти в Германию остановился только после того, как Польша физически закрутила вентиль северной ветки нефтепровода "Дружба". А уж как не хотел уходить из России Siemens, имевший многомиллиардные контракты на поставку газовых турбин и развитие локомотивного парка для пригородных и междугородных железнодорожных маршрутов!
Мы ни в коей мере не оправдываем политику Берлина, просто напоминаем, как немцы пытались лавировать между умными и красивыми, а по итогу оказались у разбитого экономического и энергетического корыта.
Под давлением Брюсселя и Вашингтона немцы ввели внешнее (доверительное) управление на предприятиях компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, в структуру которых, в свою очередь, входят заводы PCK Raffinerie ("Роснефти" принадлежит 54,17% акций), MiRO (24%) и Bayernoil (28,57%). Управление предприятиями перешло в руки Федерального сетевого агентства Германии, что в "Роснефти" совершенно справедливо назвали грабежом и подали в суд. Весной 2023 года административный суд в Лейпциге оставил решение в силе, но с критически важной для текущих событий формулировкой. В мотивировочной части решения черным по белому написано, что НПЗ останутся в ведении федерального агентства, так как существует опасность для энергоресурсного обеспечения Германии. Простыми словами: если бы Россия решила прекратить или сократить объем выпуска вторичных нефтепродуктов на этих предприятиях, немецкая экономика прилегла бы отдохнуть значительно раньше. Хотя бы потому, что одна Rosneft Deutschland обеспечивает почти пятнадцать процентов всей переработки нефти внутри Германии.
Потом был долгий забег Шольца и Мерца, десятки миллиардов евро в карманы Зеленского — и немецкая экономика все-таки легла, но не отдохнуть, а на больничную койку под капельницу.
Белый дом ввел исключения из санкций не по доброте душевной, а чтобы не допустить краха и последующего волнообразного складывания европейской промышленности. Германия, Франция и Италия являются крупнейшими потребителями сырой нефти внутри ЕС, немцам на обеспечение своих нужд, включая транспорт и энергетику, требуется треть всей европейской нефти, включая импорт. Объемы закупок нефти Германией в текущем периоде колеблются в районе 1,5 миллиона баррелей в сутки. Дьявол, как всегда, в деталях. За прошедшее с начала СВО время объем импорта нефти в Германию, вопреки всем сладким обещаниям Соединенных Штатов, снизился в среднем на полмиллиона бочек ежесуточно.
Вашингтон напористо требовал от стран ЕС разорвать ресурсные контракты с Россией, а потом просто не смог заместить выпавшие объемы поставок. Нужных объемов не нашлось ни в США, ни в Саудовской Аравии, ни в странах Северной Африки, откуда идет основной ресурсный трафик. Северная ветка "Дружбы" наглухо перекрыта Польшей, южную регулярно обстреливают террористы ВСУ, да и весь ее объем осваивают Венгрия и Словакия, по странному стечению обстоятельств ранее тоже получившие от Вашингтона индульгенцию на российский импорт.
Американцы отпустили санкционный поводок не из милосердия. Если давить дальше, то хворающая немецкая экономика загнется окончательно, а допускать этого нельзя. Кто-то же должен оплачивать военные контракты для американского ВПК, чтобы война на Украине не заканчивалась.