ВС России уничтожили минометные расчеты ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 31.10.2025
ВС России уничтожили минометные расчеты ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили минометные расчеты ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили минометные расчеты ВСУ под Константиновкой

ВС России уничтожили два минометных расчета ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили точными ударами артиллерии два украинских минометных расчета в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА "Южной" группировки войск было обнаружено два миномётных расчета и не менее четырех военнослужащих ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов, минометные расчеты были уничтожены", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки продолжают эффективно выявлять и поражать артиллерийские средства противника, снижая интенсивность его огня на передовой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ВСУ сосредотачивают западную артиллерию в Харьковской области
