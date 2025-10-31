Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 31.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчёты FPV-дронов "Молния" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

FPV-дроны "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов "Молния" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Расчёты ударных FPV-беспилотников "Молния" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала