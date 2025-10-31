https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051994258.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчёты FPV-дронов "Молния" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:11:00+03:00
2025-10-31T05:11:00+03:00
2025-10-31T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051994154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
FPV-дроны "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении