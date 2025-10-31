Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 31.10.2025
Десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области
Десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области
Операторы FPV-дронов уссурийских десантников поразили бронемашину и замаскированное орудие ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов уссурийских десантников поразили бронемашину и замаскированное орудие ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Сумской области вдоль границы с Российской Федерацией расчеты БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам атаковали и уничтожили бронеавтомобиль и замаскированное орудие ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
05:07
Уточняется, что группа операторов ударных БПЛА в режиме "свободной охоты" на одной из дорог в Сумской области в ближайшем тылу противника обнаружила бронемашину ВСУ.
"Транспортное средство двигалось в сторону линии боевого соприкосновения на высокой скорости. После непродолжительно погони и серии ударов десантники-операторы FPV-дронов на оптоволокне обездвижили ББМ противника и затем уничтожили ее", - рассказали в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению огневых средств противника, оператор дрона-камикадзе также обнаружил тщательно замаскированное в лесопосадке артиллерийское орудие ВСУ.
"Ударом в казенную часть оператор полностью вывел орудие из строя", - пояснили в МО.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
05:05
 
