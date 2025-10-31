Десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области

КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов уссурийских десантников поразили бронемашину и замаскированное орудие ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В Сумской области вдоль границы с Российской Федерацией расчеты БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам атаковали и уничтожили бронеавтомобиль и замаскированное орудие ВСУ ", - сообщили в МО РФ

Уточняется, что группа операторов ударных БПЛА в режиме "свободной охоты" на одной из дорог в Сумской области в ближайшем тылу противника обнаружила бронемашину ВСУ.

"Транспортное средство двигалось в сторону линии боевого соприкосновения на высокой скорости. После непродолжительно погони и серии ударов десантники-операторы FPV-дронов на оптоволокне обездвижили ББМ противника и затем уничтожили ее", - рассказали в оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению огневых средств противника, оператор дрона-камикадзе также обнаружил тщательно замаскированное в лесопосадке артиллерийское орудие ВСУ.