https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051994008.html
Десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области
Десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.10.2025
Десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области
Операторы FPV-дронов уссурийских десантников поразили бронемашину и замаскированное орудие ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:08:00+03:00
2025-10-31T05:08:00+03:00
2025-10-31T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993894.html
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993762.html
россия
сумская область
безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Уссурийские десантники поразили бронемашину и орудие ВСУ в Сумской области
КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов уссурийских десантников поразили бронемашину и замаскированное орудие ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"В Сумской области
вдоль границы с Российской Федерацией расчеты БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ
из состава группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам атаковали и уничтожили бронеавтомобиль и замаскированное орудие ВСУ
", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что группа операторов ударных БПЛА в режиме "свободной охоты" на одной из дорог в Сумской области в ближайшем тылу противника обнаружила бронемашину ВСУ.
"Транспортное средство двигалось в сторону линии боевого соприкосновения на высокой скорости. После непродолжительно погони и серии ударов десантники-операторы FPV-дронов на оптоволокне обездвижили ББМ противника и затем уничтожили ее", - рассказали в оборонном ведомстве.
По данным МО РФ, выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению огневых средств противника, оператор дрона-камикадзе также обнаружил тщательно замаскированное в лесопосадке артиллерийское орудие ВСУ.
"Ударом в казенную часть оператор полностью вывел орудие из строя", - пояснили в МО.