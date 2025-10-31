Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993894.html
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 31.10.2025
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:07:00+03:00
2025-10-31T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993762.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчеты БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ.
"Расчеты ударных беспилотников "Молния" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что благодаря специальной конструкции, эти беспилотники могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала