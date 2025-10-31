Бойцы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

"Расчеты ударных беспилотников "Молния" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в Минобороны.

Уточняется, что благодаря специальной конструкции, эти беспилотники могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность.