ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 31 окт - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Артиллеристы расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" 18-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Операторами воздушной разведки было выявлено передвижение противника в жилых домах, откуда неоднократно запускались различные типы дронов. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, размаскировали орудие, навелись на цель, одним пристрелочным и вторым прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.

После доклада с командного пункта о поражении цели расчеты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника.