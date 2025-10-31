https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993762.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:05:00+03:00
2025-10-31T05:05:00+03:00
2025-10-31T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993642.html
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993516.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 31 окт - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Артиллеристы расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" 18-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Операторами воздушной разведки было выявлено передвижение противника в жилых домах, откуда неоднократно запускались различные типы дронов. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, размаскировали орудие, навелись на цель, одним пристрелочным и вторым прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.
После доклада с командного пункта о поражении цели расчеты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью воздушного разведчика самолетного типа "Скат". Также это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.