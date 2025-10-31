Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993762.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:05:00+03:00
2025-10-31T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993642.html
https://ria.ru/20251031/spetsoperatsiya-2051993516.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 31 окт - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Артиллеристы расчета 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" 18-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Операторами воздушной разведки было выявлено передвижение противника в жилых домах, откуда неоднократно запускались различные типы дронов. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, размаскировали орудие, навелись на цель, одним пристрелочным и вторым прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Танкисты "Центра" уничтожили склад и огневую точку ВСУ под Красноармейском
05:04
После доклада с командного пункта о поражении цели расчеты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью воздушного разведчика самолетного типа "Скат". Также это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Спецназ "Центра" уничтожил склад ВСУ на Красноармейском направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала