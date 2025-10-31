Выручка "Совкомбанк Лизинг" за 9 месяцев выросла до 15,93 млрд рублей

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Выручка ООО "Совкомбанк Лизинг" (часть финансовой группы Совкомбанка) за 9 месяцев 2025 года достигла 15,93 миллиарда рублей по РСБУ, что на 35,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании за период с января по сентябрь 2025 года.

Основной вклад в рост выручки традиционно внесла деятельность по лизингу, выручка от которой составила 14,32 миллиарда рублей.

"По итогам отчетного периода компания сохранила динамику роста основных показателей, укрепив свои позиции на рынке лизинговых услуг. Активы увеличились и на 30 сентября 2025 года составили 116,96 миллиарда рублей, демонстрируя рост по сравнению с концом 2024 года (112,51 миллиарда рублей)", - отмечается в сообщении компании.

Чистая прибыль за отчетный период составила 542,2 миллиона рублей. Собственный капитал увеличился до 11,31 миллиарда рублей (на 31 декабря 2024 года - 10,77 миллиарда рублей). Рост капитала связан с полученной прибылью и увеличением добавочного капитала.