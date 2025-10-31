Рейтинг@Mail.ru
Выручка "Совкомбанк Лизинг" за 9 месяцев выросла до 15,93 млрд рублей - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sovkombank--2052076116.html
Выручка "Совкомбанк Лизинг" за 9 месяцев выросла до 15,93 млрд рублей
Выручка "Совкомбанк Лизинг" за 9 месяцев выросла до 15,93 млрд рублей - РИА Новости, 31.10.2025
Выручка "Совкомбанк Лизинг" за 9 месяцев выросла до 15,93 млрд рублей
Выручка ООО "Совкомбанк Лизинг" (часть финансовой группы Совкомбанка) за 9 месяцев 2025 года достигла 15,93 миллиарда рублей по РСБУ, что на 35,8% выше... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:56:00+03:00
2025-10-31T13:56:00+03:00
экономика
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047275167_67:0:1866:1012_1920x0_80_0_0_bbc90a9f18e7c1daf8c861f1fcee4c99.jpg
https://ria.ru/20251027/sovkombank--2051011765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047275167_292:0:1641:1012_1920x0_80_0_0_5b502fbba8342e26034c6a7704449bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, совкомбанк
Экономика, Совкомбанк
Выручка "Совкомбанк Лизинг" за 9 месяцев выросла до 15,93 млрд рублей

"Совкомбанк Лизинг" нарастил выручку по РСБУ до 15,93 млрд рублей

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Совкомбанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Выручка ООО "Совкомбанк Лизинг" (часть финансовой группы Совкомбанка) за 9 месяцев 2025 года достигла 15,93 миллиарда рублей по РСБУ, что на 35,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании за период с января по сентябрь 2025 года.
Основной вклад в рост выручки традиционно внесла деятельность по лизингу, выручка от которой составила 14,32 миллиарда рублей.
"По итогам отчетного периода компания сохранила динамику роста основных показателей, укрепив свои позиции на рынке лизинговых услуг. Активы увеличились и на 30 сентября 2025 года составили 116,96 миллиарда рублей, демонстрируя рост по сравнению с концом 2024 года (112,51 миллиарда рублей)", - отмечается в сообщении компании.
Чистая прибыль за отчетный период составила 542,2 миллиона рублей. Собственный капитал увеличился до 11,31 миллиарда рублей (на 31 декабря 2024 года - 10,77 миллиарда рублей). Рост капитала связан с полученной прибылью и увеличением добавочного капитала.
"Представленные результаты отражают уверенное развитие компании и высокий спрос на лизинговые продукты со стороны российских предприятий. Мы продолжаем реализовывать стратегию по наращиванию объемов качественных активов и диверсификации портфеля, сохраняя при этом финансовую устойчивость", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "Совкомбанк Лизинг" Алексея Казака.
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Совкомбанк предоставил кредитную линию "РусГидро" на 20 млрд рублей
27 октября, 18:30
 
ЭкономикаСовкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала