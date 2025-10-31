Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 31.10.2025 (обновлено: 05:45 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sol-2051989707.html
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании - РИА Новости, 31.10.2025
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании
Излишнее потребление соли приводит к отекам тела, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T03:11:00+03:00
2025-10-31T05:45:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972581482_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_91b9f24b7a49827e58b3e0144524e747.jpg
https://ria.ru/20251029/yaytsa-2051357489.html
https://ria.ru/20251027/dieta-2050802020.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972581482_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd2aca5813e820cad362e7d2ad45ce99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании

Нутрициолог Масленникова: избыток соли приводит к отечности тела и лица

© iStock.com / fcafotodigitalСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© iStock.com / fcafotodigital
Соль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Излишнее потребление соли приводит к отекам тела, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Избыток соли приводит к накоплению жидкости в организме, отечности тела и лица, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, нарушению работы почек", — сказала эксперт.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Нутрициолог назвала самые полезные способы приготовления яиц
29 октября, 03:23
Нутрициолог отметила, что современный человек превышает норму соли в день на 5-7 грамм.
"Как правило, современный человек превышает норму по соли в день в пять-семь грамм, не учитывая, что она содержится в скрытом виде в хлебе, полуфабрикатах, консервах, выпечке, промышленных соусах, сыре и так далее", — отметила Масленникова.
Эксперт подчеркнула, что в умеренных количествах соль необходима организму человека.
"Поваренная соль состоит на 40% из натрия и на 60% из хлора, оба элемента поддерживают водно-солевой и кислотно-щелочной балансы в нашем организме, регулируют минеральные обменные процессы, работу мышечной и пищеварительных систем. И они необходимы нашему организму", — подчеркнула Масленникова.
Нутрициолог посоветовала регулировать количество соли в день, употреблять больше свежеприготовленных продуктов и заменить поваренную соль на морскую или гималайскую.
Белковая диета - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет
27 октября, 03:35
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала