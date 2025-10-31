https://ria.ru/20251031/sol-2051989707.html
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании
Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании
Излишнее потребление соли приводит к отекам тела, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. РИА Новости, 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Излишнее потребление соли приводит к отекам тела, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Избыток соли приводит к накоплению жидкости в организме, отечности тела и лица, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, нарушению работы почек", — сказала эксперт.
Нутрициолог отметила, что современный человек превышает норму соли в день на 5-7 грамм.
"Как правило, современный человек превышает норму по соли в день в пять-семь грамм, не учитывая, что она содержится в скрытом виде в хлебе, полуфабрикатах, консервах, выпечке, промышленных соусах, сыре и так далее", — отметила Масленникова.
Эксперт подчеркнула, что в умеренных количествах соль необходима организму человека.
"Поваренная соль состоит на 40% из натрия и на 60% из хлора, оба элемента поддерживают водно-солевой и кислотно-щелочной балансы в нашем организме, регулируют минеральные обменные процессы, работу мышечной и пищеварительных систем. И они необходимы нашему организму", — подчеркнула Масленникова.
Нутрициолог посоветовала регулировать количество соли в день, употреблять больше свежеприготовленных продуктов и заменить поваренную соль на морскую или гималайскую.