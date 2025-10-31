Нутрициолог рассказала, чем опасен избыток соли в питании

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Излишнее потребление соли приводит к отекам тела, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"Избыток соли приводит к накоплению жидкости в организме, отечности тела и лица, сердечно-сосудистым нарушениям, набору веса, нарушению работы почек", — сказала эксперт.

Нутрициолог отметила, что современный человек превышает норму соли в день на 5-7 грамм.

"Как правило, современный человек превышает норму по соли в день в пять-семь грамм, не учитывая, что она содержится в скрытом виде в хлебе, полуфабрикатах, консервах, выпечке, промышленных соусах, сыре и так далее", — отметила Масленникова.

Эксперт подчеркнула, что в умеренных количествах соль необходима организму человека.

"Поваренная соль состоит на 40% из натрия и на 60% из хлора, оба элемента поддерживают водно-солевой и кислотно-щелочной балансы в нашем организме, регулируют минеральные обменные процессы, работу мышечной и пищеварительных систем. И они необходимы нашему организму", — подчеркнула Масленникова.