Рейтинг@Mail.ru
В Словакии предложили автоматически аннулировать брак при смене пола - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 31.10.2025 (обновлено: 22:04 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/slovakija-2052209043.html
В Словакии предложили автоматически аннулировать брак при смене пола
В Словакии предложили автоматически аннулировать брак при смене пола - РИА Новости, 31.10.2025
В Словакии предложили автоматически аннулировать брак при смене пола
Министерство юстиции Словакии предлагает в новой редакции Гражданского кодекса норму, согласно которой брак при смене пола одним из супругов автоматически... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T21:47:00+03:00
2025-10-31T22:04:00+03:00
в мире
словакия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_d3190a3db16def8b0ed88dacbc507dc8.jpg
https://ria.ru/20251015/dmitriev-2048290118.html
https://ria.ru/20251017/zaukraintsy-2048669948.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102073/28/1020732888_228:0:1915:1265_1920x0_80_0_0_7b6e898a3c300ae97289e988e9ed0477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия
В мире, Словакия, Россия
В Словакии предложили автоматически аннулировать брак при смене пола

Aktuality: в Словакии хотят автоматически аннулировать браки сменивших пол людей

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Словакии предлагает в новой редакции Гражданского кодекса норму, согласно которой брак при смене пола одним из супругов автоматически аннулируется, сообщило словацкое издание Aktuality.
«
"Министерство юстиции в проекте нового Гражданского кодекса вводит автоматическое аннулирование брака людей, которые меняют пол. Если кто-то пройдет через переход (из одного пола в другой - ред.), например, за границей, то Словакия по закону прекратит его брак без учета его мнения", - говорится в сообщении издания, которое опубликовано в пятницу.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Дмитриев объяснил снижение числа трансгендеров в США
15 октября, 01:51
Данное предложение уже подвергло критике инициатива Inakosť ("Отличие"), которая занимается оказанием юридической и психологической помощи представителям ЛГБТ*-сообщества.
"В отношении прав и обязанностей супругов по отношению к совместному ребенку и их имущественного положения после смены пола супруга действуют такие же положения как в отношении прав и обязанностей разведенных супругов", - цитирует портал предложенную минюстом республики редакцию Гражданского кодекса.
В минюсте Словакии пояснили, что данная норма основана на том, что браки между людьми одного пола в республике невозможны.
В 2014 году в конституции страны было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Заукраинцы исчезнут сразу после трансгендеров
17 октября, 08:00
 
В миреСловакияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала