В Словакии предложили автоматически аннулировать брак при смене пола

© AP Photo / Petr David Josek Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Министерство юстиции Словакии предлагает в новой редакции Гражданского кодекса норму, согласно которой брак при смене пола одним из супругов автоматически аннулируется, сообщило словацкое издание Aktuality

« "Министерство юстиции в проекте нового Гражданского кодекса вводит автоматическое аннулирование брака людей, которые меняют пол. Если кто-то пройдет через переход (из одного пола в другой - ред.), например, за границей, то Словакия по закону прекратит его брак без учета его мнения", - говорится в сообщении издания, которое опубликовано в пятницу.

Данное предложение уже подвергло критике инициатива Inakosť ("Отличие"), которая занимается оказанием юридической и психологической помощи представителям ЛГБТ*-сообщества.

"В отношении прав и обязанностей супругов по отношению к совместному ребенку и их имущественного положения после смены пола супруга действуют такие же положения как в отношении прав и обязанностей разведенных супругов", - цитирует портал предложенную минюстом республики редакцию Гражданского кодекса.

В минюсте Словакии пояснили, что данная норма основана на том, что браки между людьми одного пола в республике невозможны.

В 2014 году в конституции страны было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.

Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября.