Рейтинг@Mail.ru
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/shuvalov-2052171773.html
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре - РИА Новости, 31.10.2025
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре
Вторая очередь туристического кластера Завидово откроется в ноябре при поддержке ВЭБ.РФ, сообщил в ходе визита в Тверскую область председатель ВЭБ.РФ Игорь... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T18:01:00+03:00
2025-10-31T18:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052171207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9fb139fc792ad76c94d90e1a3753bea.jpg
https://ria.ru/20251021/shuvalov-2049588206.html
https://ria.ru/20251031/delegatsiya-2052017812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052171207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_130c62a15b2d50b56234b4ff42589043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре

Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре при поддержке ВЭБ.РФ

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вторая очередь туристического кластера Завидово откроется в ноябре при поддержке ВЭБ.РФ, сообщил в ходе визита в Тверскую область председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Общий бюджет второй очереди составляет 41,8 миллиарда рублей, из них 29,3 миллиарда рублей предоставил ВЭБ.РФ. С полным вводом в строй объектов второй очереди, в частности, двух гостиниц и апарт-отеля, общий номерной фонд курорта превысит 1600 номеров. Запуск новых объектов обеспечит создание 900 рабочих мест. Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке
21 октября, 14:33
Также в составе второй очереди входит "Завидово Парк" - один из самых больших в стране крытых аквапарков со СПА, конгресс-холл, развлекательные объекты для семей с детьми, магазины и рестораны. Общая площадь центра отдыха составит 55 тысяч квадратных метров, в день он сможет принимать почти 9000 человек.
Первых гостей новые объект начал принимать в тестовом режиме с лета этого года. Полноценный запуск второй очереди многофункционального комплекса для отдыха и развлечений состоится в ноябре.
"Завидово — всесезонный курорт для оздоровления и отдыха. Уникальный объект уже пользуется популярностью у россиян. А с вводом новых объектов — еще больше расширит возможности для отдыха семей с детьми и по набору предложений, и по бюджету. В рамках национального проекта ВЭБ.РФ помогает создавать условия для внутреннего туризма и семейного отдыха. В частности, будут профинансированы 10 новых проектов на 80 миллиардов рублей по всей стране — в Пермском крае, на Кубани, в Бурятии. ВЭБ активно работает над расширением туристических возможностей жемчужины нашей страны — озера Байкал. Все это поможет сделать регионы еще более гостеприимными и повысить качество жизни наших граждан", — приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Шувалова.
Благодаря комплексному развитию территории Завидово становится привлекательным местом не только для оздоровительного и событийного туризма, но и для жизни.
"Мы активно развиваем проект Завидово с 2008 года. За это время наряду с отелями и разнообразной туристической инфраструктурой нам удалось создать современное и комфортное место для жизни, работы, учебы. Уникальный проект осуществляется при активной поддержке корпораций ВЭБ.РФ, Туризм.РФ, регионального правительства", - процитировали в ВЭБ.РФ слова генерального директора группы компаний "Васта" Сергея Бачина.
Делегация ВЭБ.РФ посетила заводы в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Делегация ВЭБ.РФ посетила заводы в Тверской области
Вчера, 09:41
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала