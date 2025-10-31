Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вторая очередь туристического кластера Завидово откроется в ноябре при поддержке ВЭБ.РФ, сообщил в ходе визита в Тверскую область председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Общий бюджет второй очереди составляет 41,8 миллиарда рублей, из них 29,3 миллиарда рублей предоставил ВЭБ.РФ. С полным вводом в строй объектов второй очереди, в частности, двух гостиниц и апарт-отеля, общий номерной фонд курорта превысит 1600 номеров. Запуск новых объектов обеспечит создание 900 рабочих мест. Строительство курорта ведется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Также в составе второй очереди входит "Завидово Парк" - один из самых больших в стране крытых аквапарков со СПА, конгресс-холл, развлекательные объекты для семей с детьми, магазины и рестораны. Общая площадь центра отдыха составит 55 тысяч квадратных метров, в день он сможет принимать почти 9000 человек.

Первых гостей новые объект начал принимать в тестовом режиме с лета этого года. Полноценный запуск второй очереди многофункционального комплекса для отдыха и развлечений состоится в ноябре.

"Завидово — всесезонный курорт для оздоровления и отдыха. Уникальный объект уже пользуется популярностью у россиян. А с вводом новых объектов — еще больше расширит возможности для отдыха семей с детьми и по набору предложений, и по бюджету. В рамках национального проекта ВЭБ.РФ помогает создавать условия для внутреннего туризма и семейного отдыха. В частности, будут профинансированы 10 новых проектов на 80 миллиардов рублей по всей стране — в Пермском крае, на Кубани, в Бурятии. ВЭБ активно работает над расширением туристических возможностей жемчужины нашей страны — озера Байкал. Все это поможет сделать регионы еще более гостеприимными и повысить качество жизни наших граждан", — приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Шувалова.

Благодаря комплексному развитию территории Завидово становится привлекательным местом не только для оздоровительного и событийного туризма, но и для жизни.