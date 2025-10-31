В ОП призвали ввести в школах курс кибербезопасности

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Введение курса кибербезопасности в школах - это необходимость в современном мире, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Курс кибербезопасности - это уже не прихоть, а жесткая необходимость сегодняшнего дня. К сожалению, кибермошенничество у нас развито, и люди теряют миллионы, все свои состояния из-за кибербезграмотности", - сказал Гриб

Собеседник агентства отметил, что иллюзия легкого заработка в интернете нередко приводит к тому, что пользователи недостаточно внимательно относятся к вопросам цифровой безопасности и не всегда могут объективно оценить надежность применяемых ими мер защиты.