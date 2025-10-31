Рейтинг@Mail.ru
В ОП призвали ввести в школах курс кибербезопасности
15:57 31.10.2025
В ОП призвали ввести в школах курс кибербезопасности
В ОП призвали ввести в школах курс кибербезопасности
Введение курса кибербезопасности в школах - это необходимость в современном мире, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной
общество
россия
владислав гриб
https://ria.ru/20251031/rossija-2052007941.html
россия
Новости
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
В ОП призвали ввести в школах курс кибербезопасности

В ОП назвали введение курса кибербезопасности в школах необходимостью

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Введение курса кибербезопасности в школах - это необходимость в современном мире, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"Курс кибербезопасности - это уже не прихоть, а жесткая необходимость сегодняшнего дня. К сожалению, кибермошенничество у нас развито, и люди теряют миллионы, все свои состояния из-за кибербезграмотности", - сказал Гриб.
Собеседник агентства отметил, что иллюзия легкого заработка в интернете нередко приводит к тому, что пользователи недостаточно внимательно относятся к вопросам цифровой безопасности и не всегда могут объективно оценить надежность применяемых ими мер защиты.
"Это должно начинаться с первого класса в разделе "Окружающий мир", а дальше, возможно, развиваться через отдельные курсы, которые должны быть обязательными, а не факультативными", - считает Гриб.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявили в ОП
ОбществоРоссияВладислав Гриб
 
 
