Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех
Число погибших при крушении плавучего крана в бухте Севастополя возросло до трех человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 31.10.2025
Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех
