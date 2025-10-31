Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех - РИА Новости, 31.10.2025
17:37 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/sevastopol-2052160118.html
Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех
Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех - РИА Новости, 31.10.2025
Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех
Число погибших при крушении плавучего крана в бухте Севастополя возросло до трех человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:37:00+03:00
2025-10-31T17:37:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
севастопольский морской завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051013351_154:181:562:411_1920x0_80_0_0_3ac262c2366c43152eaf0d2b309d30b2.jpg
https://ria.ru/20251029/kopeysk-2051551665.html
севастополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051013351_153:156:562:463_1920x0_80_0_0_605cbdd2a2246996bd7a5b2c1355a84e.jpg
происшествия, севастополь, россия, севастопольский морской завод
Происшествия, Севастополь, Россия, Севастопольский морской завод
Число погибших при крушении плавучего крана в Севастополе возросло до трех

Число погибших при ЧП с плавучим краном в Севастополе возросло до трех человек

© Южная транспортная прокуратура/TelegramПлавучий кран перевернулся в Севастополе
Плавучий кран перевернулся в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Южная транспортная прокуратура/Telegram
Плавучий кран перевернулся в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при крушении плавучего крана в бухте Севастополя возросло до трех человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Число погибших в результате трагедии возросло до трех", - сказал собеседник агентства.
Плавкран перевернулся в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода в ходе испытаний 27 октября. ГСУСК РФ по региону сообщало, что в результате ЧП погибли два человека - электромеханик и матрос, более 20 получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.
29 октября, 16:27
 
ПроисшествияСевастопольРоссияСевастопольский морской завод
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
