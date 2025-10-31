Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов" - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 31.10.2025 (обновлено: 09:00 01.11.2025)
https://ria.ru/20251031/servis-2052248228.html
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов" - РИА Новости, 01.11.2025
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) проводит масштабное обновление своего автоматизированного сервиса "Подбор маркетплейсов" на государственной цифровой... РИА Новости, 01.11.2025
2025-10-31T18:31:00+03:00
2025-11-01T09:00:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_0:282:3006:1973_1920x0_80_0_0_53a8b7d0a7f4e3dbd53aaf27ffdfb3e4.jpg
https://ria.ru/20251024/laboratoriya-2050291947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_437502e3b6a1b3634855d9c911ccd138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"

РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) проводит масштабное обновление своего автоматизированного сервиса "Подбор маркетплейсов" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает центр.
"Сервис был запущен в 2021 году и теперь эволюционирует в полноценного консультанта по выводу продукции на иностранные рынки. Запуск доработанного сервиса запланирован на ноябрь 2025 года", - говорится в сообщении.
Ключевым преимуществом обновленного сервиса станет не только точечное определение подходящих маркетплейсов, но и формирование полноценной стратегии по выходу на выбранный рынок.
"Мы стремимся создать инструмент, который будет не просто указывать на возможности, но и давать конкретный план действий. Консультант будет учитывать специфику товара, региона, цели компании и предпочтительную модель работы экспортера – будь то самостоятельное управление процессами или полная передача на аутсорс", — уточнили в РЭЦ.
Презентация доработанного сервиса состоится 25 ноября 2025 года в рамках ежегодной конференции РЭЦ EXPORT ONLINE"25. Участники смогут первыми оценить новые возможности и узнать, как "цифровой помощник" сделает их экспортный путь проще и эффективнее. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
РЭЦ с партнерами запустит лабораторию по разработке визуального кода
24 октября, 11:06
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала