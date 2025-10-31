РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) проводит масштабное обновление своего автоматизированного сервиса "Подбор маркетплейсов" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает центр.

"Сервис был запущен в 2021 году и теперь эволюционирует в полноценного консультанта по выводу продукции на иностранные рынки. Запуск доработанного сервиса запланирован на ноябрь 2025 года", - говорится в сообщении.

Ключевым преимуществом обновленного сервиса станет не только точечное определение подходящих маркетплейсов, но и формирование полноценной стратегии по выходу на выбранный рынок.

"Мы стремимся создать инструмент, который будет не просто указывать на возможности, но и давать конкретный план действий. Консультант будет учитывать специфику товара, региона, цели компании и предпочтительную модель работы экспортера – будь то самостоятельное управление процессами или полная передача на аутсорс", — уточнили в РЭЦ.

Презентация доработанного сервиса состоится 25 ноября 2025 года в рамках ежегодной конференции РЭЦ EXPORT ONLINE"25. Участники смогут первыми оценить новые возможности и узнать, как "цифровой помощник" сделает их экспортный путь проще и эффективнее. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".