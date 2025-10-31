РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) проводит масштабное обновление своего автоматизированного сервиса "Подбор маркетплейсов" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает центр.
"Сервис был запущен в 2021 году и теперь эволюционирует в полноценного консультанта по выводу продукции на иностранные рынки. Запуск доработанного сервиса запланирован на ноябрь 2025 года", - говорится в сообщении.
Ключевым преимуществом обновленного сервиса станет не только точечное определение подходящих маркетплейсов, но и формирование полноценной стратегии по выходу на выбранный рынок.
"Мы стремимся создать инструмент, который будет не просто указывать на возможности, но и давать конкретный план действий. Консультант будет учитывать специфику товара, региона, цели компании и предпочтительную модель работы экспортера – будь то самостоятельное управление процессами или полная передача на аутсорс", — уточнили в РЭЦ.
Презентация доработанного сервиса состоится 25 ноября 2025 года в рамках ежегодной конференции РЭЦ EXPORT ONLINE"25. Участники смогут первыми оценить новые возможности и узнать, как "цифровой помощник" сделает их экспортный путь проще и эффективнее. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
