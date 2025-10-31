Сербия объявила 1 ноября днем траура по погибшим при обрушении вокзала

БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Правительство Сербии в пятницу объявило 1 ноября днем траура по погибшим год назад 16 гражданам при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство республики Сербия приняло решение, которым провозглашает День траура в связи с годовщиной гибели граждан из-за обрушения конструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде и Днем траура назначает 1 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

По закону о трауре флаги на учреждениях будут в субботу приспущены, масс-медиа должны будут воздержаться от развлекательного и юмористического содержания, учреждения культуры должны согласовать свои программы с трауром, а электронные и печатные СМИ сообщить о нем.

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде, заявил, что поддерживает массовые собрания в память о погибших, если они мирные и в рамках закона.

Глава сербского государства вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви.

Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год.

Сотрудники полиции Сербии в пятницу задержали в Белграде мужчину по подозрению в призывах в соцсетях к "насильственной смене конституционного порядка Республики Сербии, чтобы 1 ноября свергнуть наивысшие государственные органы, то есть представителей этих органов".

В субботу протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции запланировали в Нови-Саде массовые акции в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года. Студенты госуниверситета из города Нови-Пазар еще 16 дней назад вышли из своего города на юго-западе страны, чтобы попасть на акцию в годовщину. Также за несколько дней вышли студенты из городов Чачак и Кралево и других в центральной Сербии, к ним присоединились единомышленники в Белграде и ожидается, что в ночь на субботу они прибудут в Нови-Сад. Колонна студентов в несколько тысяч человек идет по трассам с флагами, по пути местные жители встречают их с угощениями.

Студенты сообщили в соцсетях, что утром в субботу они соберутся в Нови-Саде, чтобы в 11:52 (13.52 мск) – время обрушения навеса возложить цветы на месте трагедии на железнодорожном вокзале. Днем и вечером ожидаются митинги и в 19.52 (21.52 мск) еще одно отдание почестей погибшим.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.