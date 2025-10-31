Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 31.10.2025 (обновлено: 22:35 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/sanktsii-2052204950.html
Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти
Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти - РИА Новости, 31.10.2025
Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:59:00+03:00
2025-10-31T22:35:00+03:00
в мире
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
санкции в отношении россии
санкции
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_582:149:2279:1104_1920x0_80_0_0_fc2236c445f77e2b127297ffb740bbe6.jpg
https://ria.ru/20251030/vengriya-2051807698.html
https://ria.ru/20251031/orban-2052112121.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_2f028aa7a6586eeb758ced71de806dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии, санкции, лукойл, энергетика, экономика
В мире, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России, Санкции, ЛУКОЙЛ, Энергетика, Экономика
Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти

Орбан попросил Трампа исключить Венгрию из санкций против России и получил отказ

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома.
«

"Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил", — сказал Трамп журналистам.

На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввели меры против российских поставщиков энергоносителей и их дочерних компаний, в частности "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о пожаре на НПЗ в Венгрии
30 октября, 12:16
Сам Орбан ранее в пятницу заявил, что в Штатах могут не осознавать в полной мере необходимость в таком исключении, поэтому до них нужно донести позицию об особом положении Венгрии: страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти для полноценного снабжения не хватит. Он собирался обсудить эту тему с американским лидером во время предстоящего визита в США, поскольку без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.
Накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил заинтересованность в том, чтобы Трамп по-прежнему придерживался ранее высказанной им аналогичной позиции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял интерес Венгрии к российским энергоносителям их конкурентоспособностью на мировом рынке. По его словам, любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит России и США
Вчера, 15:32
 
В миреВенгрияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанСанкции в отношении РоссииСанкцииЛУКОЙЛЭнергетикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала