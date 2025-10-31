Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома.
«
"Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил", — сказал Трамп журналистам.
На прошлой неделе США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввели меры против российских поставщиков энергоносителей и их дочерних компаний, в частности "Лукойла", который занимается поставками нефти в Венгрию.
Сам Орбан ранее в пятницу заявил, что в Штатах могут не осознавать в полной мере необходимость в таком исключении, поэтому до них нужно донести позицию об особом положении Венгрии: страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти для полноценного снабжения не хватит. Он собирался обсудить эту тему с американским лидером во время предстоящего визита в США, поскольку без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.
Накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил заинтересованность в том, чтобы Трамп по-прежнему придерживался ранее высказанной им аналогичной позиции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял интерес Венгрии к российским энергоносителям их конкурентоспособностью на мировом рынке. По его словам, любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене.