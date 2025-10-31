Рейтинг@Mail.ru
Шатаут Вязового помог "Салавату Юлаеву" одержать пятую победу подряд в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:34 31.10.2025
Шатаут Вязового помог "Салавату Юлаеву" одержать пятую победу подряд в КХЛ
2025-10-31T19:34:00+03:00
2025-10-31T19:34:00+03:00
хоккей
спорт
александр хохлачёв
салават юлаев
адмирал
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, александр хохлачёв, салават юлаев, адмирал, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Хохлачёв, Салават Юлаев, Адмирал, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 5:0 (3:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Джек Родуолд (9-я минута), Александр Хохлачев (12), Артур Фаизов (16), Девин Броссо (51) и Прохор Корбит (60). 22-летний вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой оформил первый шатаут в сезоне и шестой в карьере в КХЛ, отразив 39 бросков.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 октября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
5 : 0
Адмирал
08:19 • Джек Родвальд
(Девин Броссо, Alexander Zharovsky)
11:26 • Александр Хохлачев
(Alexander Zharovsky, Джек Родвальд)
15:43 • Artur Faizov
(Maxim Kuznetsov)
50:18 • Девин Броссо
(Джек Родвальд, Вят Калиник)
59:04 • Прохор Корбит
(Artyom Gorshkov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Салават Юлаев" одержал пятую победу подряд и с 18 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший шестой матч подряд "Адмирал" (16 очков) располагается на предпоследней, десятой строчке. В следующем матче уфимцы 2 ноября примут ярославский "Локомотив", а владивостокская команда в тот же день на выезде сыграет с хабаровским "Амуром".
В другом матче челябинский "Трактор" на своем льду переиграл казахстанский "Барыс" (6:3).
Хоккей. КХЛ. Сибирь (Новосибирск) – Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Сибирь" в день рождения уступила "Автомобилисту" со счетом 1:7
31 октября, 19:32
 
Хоккей Спорт Александр Хохлачёв Салават Юлаев Адмирал Локомотив (Ярославль) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
