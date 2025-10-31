Шатаут Вязового помог "Салавату Юлаеву" одержать пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 5:0 (3:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Джек Родуолд (9-я минута), Александр Хохлачев (12), Артур Фаизов (16), Девин Броссо (51) и Прохор Корбит (60). 22-летний вратарь "Салавата Юлаева" Семен Вязовой оформил первый шатаут в сезоне и шестой в карьере в КХЛ, отразив 39 бросков.
31 октября 2025 • начало в 17:00
Завершен
08:19 • Джек Родвальд
(Девин Броссо, Alexander Zharovsky)
11:26 • Александр Хохлачев
(Alexander Zharovsky, Джек Родвальд)
15:43 • Artur Faizov
(Maxim Kuznetsov)
50:18 • Девин Броссо
(Джек Родвальд, Вят Калиник)
59:04 • Прохор Корбит
(Artyom Gorshkov)
"Салават Юлаев" одержал пятую победу подряд и с 18 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший шестой матч подряд "Адмирал" (16 очков) располагается на предпоследней, десятой строчке. В следующем матче уфимцы 2 ноября примут ярославский "Локомотив", а владивостокская команда в тот же день на выезде сыграет с хабаровским "Амуром".
