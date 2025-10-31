https://ria.ru/20251031/rysenok-2052118094.html
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу - РИА Новости, 31.10.2025
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу
Рысенка, просидевшего день на столбе в посёлке Могойтуй в Забайкалье, после осмотра ветеринара выпустили в природу, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Рысенка, просидевшего день на столбе в посёлке Могойтуй в Забайкалье, после осмотра ветеринара выпустили в природу, рассказал РИА Новости пресс-секретарь комитета образования мэрии Читы Гэсэр Раднаев.
«
"Рысёнка выпустили (после осмотра ветеринара - ред.). Принесли его в клетке, открыли и выпустили", - рассказал Раднаев.
В четверг он сообщал РИА Новости, что жители поселка Могойтуй спасли рысенка, который целый день просидел на столбе, куда его загнали собаки. На месте собрался почти весь посёлок: и взрослые, и дети, все очень переживали за животное.
Обратились в местную администрацию, к спасателям. Чтобы снять рысь со столба, спасатели выстрелили снотворным, животному подготовили мягкую подстилку, но, почувствовав боль, рысенок сам стал спускаться и по пути уснул. Его уложили в клетку и отнесли к ветеринарам.
Собеседник агентства пояснял, что раньше эти дикие кошки никогда не заходили в Могойтуй.
Посёлок находится в степи, вокруг леса нет, рысь увидели здесь впервые. Поэтому неожиданная встреча вызвала большой интерес.