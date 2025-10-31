Рейтинг@Mail.ru
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:54 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rysenok-2052118094.html
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу - РИА Новости, 31.10.2025
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу
Рысенка, просидевшего день на столбе в посёлке Могойтуй в Забайкалье, после осмотра ветеринара выпустили в природу, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:54:00+03:00
2025-10-31T15:54:00+03:00
хорошие новости
происшествия
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051961651_0:60:675:440_1920x0_80_0_0_3b1a2c58d21e952282d5dd221c0c7d21.jpg
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
https://ria.ru/20251030/yakutiya-2051696571.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051961651_11:0:675:498_1920x0_80_0_0_adf16d8ad3fbb5fb0f64c6da74c87dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, забайкальский край
Хорошие новости, Происшествия, Чита, Забайкальский край
Рысенка, спасенного со столба в Забайкалье, выпустили в природу

Просидевшего целый день на столбе в Забайкалье рысенка выпустили в природу

© СоцсетиРысь забралась на столб в селе Могойтуй в Забайкалье
Рысь забралась на столб в селе Могойтуй в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Соцсети
Рысь забралась на столб в селе Могойтуй в Забайкалье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Рысенка, просидевшего день на столбе в посёлке Могойтуй в Забайкалье, после осмотра ветеринара выпустили в природу, рассказал РИА Новости пресс-секретарь комитета образования мэрии Читы Гэсэр Раднаев.
«
"Рысёнка выпустили (после осмотра ветеринара - ред.). Принесли его в клетке, открыли и выпустили", - рассказал Раднаев.
Спасение лося в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
10 сентября, 21:00
В четверг он сообщал РИА Новости, что жители поселка Могойтуй спасли рысенка, который целый день просидел на столбе, куда его загнали собаки. На месте собрался почти весь посёлок: и взрослые, и дети, все очень переживали за животное.
Обратились в местную администрацию, к спасателям. Чтобы снять рысь со столба, спасатели выстрелили снотворным, животному подготовили мягкую подстилку, но, почувствовав боль, рысенок сам стал спускаться и по пути уснул. Его уложили в клетку и отнесли к ветеринарам.
Собеседник агентства пояснял, что раньше эти дикие кошки никогда не заходили в Могойтуй.
Посёлок находится в степи, вокруг леса нет, рысь увидели здесь впервые. Поэтому неожиданная встреча вызвала большой интерес.
Якутский журавль-стерх - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Якутии спасли птенца краснокнижного стерха
30 октября, 06:56
 
Хорошие новостиПроисшествияЧитаЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала