Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных страховых фирм страны, сообщили РИА Новости в группировке KillNet.

В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, в том числе грин-карты, страховые договора, данные о страховании недвижимости, информацию о заводах, автомобилях, водительские удостоверения, видео и фотоматериалы.