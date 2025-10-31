Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 31.10.2025 (обновлено: 06:08 01.11.2025)
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины - РИА Новости, 01.11.2025
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мотор сич
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украина
россия
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины

Хакеры KillNet и Beregini взломали базы данных крупнейших предприятий Украины

Хакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / NicoElNino
Хакер за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных страховых фирм страны, сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
"Помимо данных на физические лица были получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как "Мотор Сич", "Запорожский механический завод", завод "Укрсталь" вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников", - сказал представитель группировки KillNet.
Он добавил, что "после победы России в специальной военной операции вся информация будет использована для идентификации личности потенциально связанных с украинскими радикалами и дальнейшего заведения уголовных дел на нацистов, агентурную сеть ГУР, СБУ и тех, кто служил в рядах ВСУ, а также распространял пронацистскую агитацию в сети".
В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, в том числе грин-карты, страховые договора, данные о страховании недвижимости, информацию о заводах, автомобилях, водительские удостоверения, видео и фотоматериалы.
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА
Хакеры взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА
23 октября, 10:31
 
