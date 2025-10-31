https://ria.ru/20251031/rossiya-2052218892.html
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины - РИА Новости, 01.11.2025
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных... РИА Новости, 01.11.2025
2025-10-31T23:19:00+03:00
2025-10-31T23:19:00+03:00
2025-11-01T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мотор сич
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_dacfa05e5f53deda7650aa89aea3dfea.jpg
https://ria.ru/20251023/hakery-2050008955.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_511350147c89fa091eef00f059eff2b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мотор сич, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины
Хакеры KillNet и Beregini взломали базы данных крупнейших предприятий Украины
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины в результате взлома баз данных страховых фирм страны, сообщили РИА Новости в группировке KillNet.
"Помимо данных на физические лица были получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины
, таких как "Мотор Сич
", "Запорожский механический завод", завод "Укрсталь" вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников", - сказал представитель группировки KillNet.
Он добавил, что "после победы России
в специальной военной операции вся информация будет использована для идентификации личности потенциально связанных с украинскими радикалами и дальнейшего заведения уголовных дел на нацистов, агентурную сеть ГУР, СБУ
и тех, кто служил в рядах ВСУ
, а также распространял пронацистскую агитацию в сети".
В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, в том числе грин-карты, страховые договора, данные о страховании недвижимости, информацию о заводах, автомобилях, водительские удостоверения, видео и фотоматериалы.