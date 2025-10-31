Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета

МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Венесуэла выражает благодарность России за неизменную поддержку в защите национального суверенитета и готова укреплять стратегическое партнерство с Москвой, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу искреннюю благодарность правительству России за непоколебимую поддержку в деле защиты нашего суверенитета. Сегодня Россия и Венесуэла укрепляют статус стратегических союзников и готовы развивать сотрудничество в ключевых сферах ради взаимного прогресса", - написал министр в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы, поддерживает руководство страны в деле защиты национального суверенитета и готова реагировать на обращения Каракаса с учетом существующих и потенциальных угроз.
Заявления последовали на фоне обострения обстановки в Карибском регионе, где США в сентябре и октябре неоднократно применяли вооружённые силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, утверждая, что они использовались для перевозки наркотиков. В Каракасе эти действия расценили как провокацию и нарушение международного морского права.