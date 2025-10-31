Российские пользователи Telegram теперь могут войти в свой аккаунт по почте

Так, возможность добавить адрес электронной почты появилась в разделе "Конфиденциальность". Пользователь может войти в свой аккаунт с другого устройства, подтвердив свой адрес электронной почты и введя код. Функция доступна как на iOS и Android, так и в приложении для ПК.