Российские пользователи Telegram теперь могут войти в свой аккаунт по почте
Российские пользователи Telegram теперь могут войти в свой аккаунт по почте
Telegram начал предлагать россиянам войти в свой аккаунт через почту
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт в мессенджере, подтвердив адрес электронной почты, передает корреспондент РИА Новости.
Так, возможность добавить адрес электронной почты появилась в разделе "Конфиденциальность". Пользователь может войти в свой аккаунт с другого устройства, подтвердив свой адрес электронной почты и введя код. Функция доступна как на iOS и Android, так и в приложении для ПК.
Раньше в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами - по QR-коду и номеру телефона.