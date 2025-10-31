Рейтинг@Mail.ru
19:31 31.10.2025
Российские пользователи Telegram теперь могут войти в свой аккаунт по почте
Российские пользователи Telegram теперь могут войти в свой аккаунт по почте
https://ria.ru/20250805/telegram--2033374382.html
Российские пользователи Telegram теперь могут войти в свой аккаунт по почте

Telegram начал предлагать россиянам войти в свой аккаунт через почту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт в мессенджере, подтвердив адрес электронной почты, передает корреспондент РИА Новости.
Так, возможность добавить адрес электронной почты появилась в разделе "Конфиденциальность". Пользователь может войти в свой аккаунт с другого устройства, подтвердив свой адрес электронной почты и введя код. Функция доступна как на iOS и Android, так и в приложении для ПК.
Раньше в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами - по QR-коду и номеру телефона.
